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Шелкопряд Шелкопряд
Киноафиша Фильмы Шелкопряд Шелкопряд, 1969: актеры и роли
The Gypsy Moths Шелкопряд 1969 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Шелкопряд, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Франкенхаймер John Frankenheimer
В ролях
Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Дебора Керр Дебора Керр Deborah Kerr Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Скотт Уилсон Скотт Уилсон Scott Wilson Уильям Уиндом William Windom Бонни Беделиа Bonnie Bedelia Шири Норт Sheree North
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Главная роль
Главная роль
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