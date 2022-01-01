Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лебедь Лебедь
Киноафиша Фильмы Лебедь Лебедь, 1956: актеры и роли
The Swan Лебедь 1956 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Лебедь, 1956: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Видор Charles Vidor
В ролях
Грэйс Келли Грэйс Келли Grace Patricia Kelly Алек Гиннесс Alec Guinness Луи Журдан Louis Jourdan Агнес Мурхед Agnes Moorehead Джесси Ройс Лэндис Jessie Royce Landis Брайан Ахерн Brian Aherne
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Приложение киноафиши