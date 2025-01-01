Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сквозь снег Цитаты из фильма Сквозь снег

Цитаты из фильма Сквозь снег

Mason Порядок — это преграда, что сдерживает поток смерти. Мы все на этом поезде жизни должны оставаться на своих местах. Каждый из нас должен занимать предначертанную ему позицию. Ты бы стал носить башмак на голове? Конечно, нет. Башмак не место на голове. Башмак — для ноги. Шляпа — для головы. Я — шляпа. Ты — башмак. Мне место на голове. Тебе — на ноге. Да? Так и есть. В начале порядок был предписан твоим билетом: первый класс, эконом, и халявщики вроде тебя. Вечный порядок предписан священным локомотивом: всё исходит от священного локомотива, всё на своём месте, все пассажиры в своих вагонах, вся вода течёт, весь пар поднимается, отдают дань священному локомотиву, каждый на своей предначертанной позиции. Так и есть. Теперь, как и в начале, я принадлежу к голове. Ты — к хвосту. Когда нога претендует на место головы, священная линия пересекается. Знай своё место. Стой на своём месте. Будь башмаком.
🧡
👏 1
🥺
🤔
🥱
Curtis Знаешь, что я в себе ненавижу? Я знаю, на что люди на вкус. А дети — самые вкусные.
🧡
👏
🥺 1
🤔
🥱
Curtis Ты когда-нибудь был в хвостовом вагоне? Ты хоть представляешь, что там творилось, когда мы сели? Там был хаос. Да, мы не замёрзли насмерть, но и благодарить было некогда. Солдаты Уилфорда пришли и забрали всё. Тысяча человек в железной коробке. Ни еды, ни воды... Через месяц мы начали есть слабых... Знаешь, что я в себе ненавижу? Я знаю, какой у людей вкус. Знаю, что младенцы на вкус лучше всего... Там была женщина. Она пряталась с ребёнком. И пришли какие-то мужики с ножами. Они убили её и забрали ребёнка. А потом старик — никакой родни, просто старик — вышел вперёд и сказал: «Дайте мне нож». Все думали, что он убьёт ребёнка сам. Но он взял нож и отрезал себе руку. И сказал: «Ешьте это, если так голодны. Ешьте это, только ребёнка оставьте». Я никогда не видел ничего подобного. И мужики опустили ножи... Наверное, ты уже догадался, кто был тот старик. Тем ребёнком был Эдгар. А я был тем, кто держал нож. Я убил мать Эдгара... А потом один за другим другие люди из хвостового вагона начали отрезать руки и ноги и предлагать их. Это было как чудо. И я хотел. Я пытался, но... Через месяц солдаты Уилфорда привезли эти протеиновые блоки. С тех пор мы едим эту дрянь. 18 лет я ненавижу Уилфорда. 18 лет я ждал этого момента. И вот я здесь... Открой ворота. Пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford Кёртис, у каждого есть своё предопределённое место, и все на своих местах, кроме тебя.
Curtis Это то, что говорят люди из лучшего места тем, кто в самом худшем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Мой друг, ты страдаешь от ошибочного оптимизма обречённого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edgar У них нет патронов! У них нет патронов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford Ты когда-нибудь был один в этом поезде? Когда в последний раз ты был один? Не помнишь, да? Так что вспомни. Не торопись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Мужской репортер Доброе утро. Сегодня, первого июля 2014 года, в этот час, 06:00, мы находимся в первом аэропорту в мире...
Женский репортер Тема, вызывающая споры последние семь лет, продолжает развиваться. Протесты экологических групп и ряда развивающихся стран не утихают. Но в соответствии с...
Мужской репортер Утверждали, что CW7 — это ответ на глобальное потепление. И мы становимся свидетелями этого...
Женский репортер Лидеры заявляют, что глобальное потепление больше нельзя игнорировать. Сегодня 79 стран начнут распылять CW7 в верхних слоях атмосферы.
Мужской репортер ...в верхних слоях атмосферы, и, что удивительно, понизят среднюю глобальную температуру до оптимальных показателей. Остался всего один день, и...
Женский репортер ...верхних слоях атмосферы. По словам учёных, искусственное охлаждающее вещество CW7 сможет снизить средние глобальные температуры до управляемого уровня — революционное решение проблемы потепления планеты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Curtis Что? Что он сказал?
Yona Он сказал, что вы все проп##ли. Вы, тупые хвостовики. После моста Екатерина есть тоннель.
Curtis Тоннель?
Yona Ага. Чёртовски длинный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Curtis У нас есть 4 секунды, чтобы пройти через три ворота и вытащить Нама.
Gilliam Потом Нам доведёт нас до конца пути. Наше будущее зависит от этого человека.
Curtis Да. Если мы сможем заставить его сотрудничать, он доведёт нас прямо до головы поезда.
Gilliam Самый передний вагон?
Curtis Да. Отсюда прямо до головы поезда. Всё одним ударом. Контролируем двигатель — контролируем мир. Без этого у нас нет ничего. Все прошлые революции провалились, потому что не смогли захватить двигатель.
Gilliam Что ты хочешь сказать?
Curtis На этот раз мы забираем двигатель.
Gilliam А потом что?
Curtis Мы их убьём.
Gilliam Уилфорд?
Curtis Поезд сейчас должен вести ты, а не Уилфорд.
Gilliam Я — тень от своей бывшей тени. Мои дни были десятилетия назад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford Когда в последний раз у тебя был секс? Как говорил Джиллиам, женщину гораздо приятнее держать двумя руками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ylfa Я слышала, что все из Хвостового Отсека — ленивые псы, которые целыми днями спят в собственной ж#пе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Curtis Чан, нам нужен огонь!
Edgar Чан, принеси огонь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford Я считаю, что людям на этом поезде легче выживать, если у них есть хоть капля безумия. Как хорошо понимал Джиллиам, нужно поддерживать правильный баланс тревоги, страха, хаоса и ужаса, чтобы жизнь продолжалась. А если этого нет — нужно это придумать. В этом смысле Великая революция Кертиса, которую вы придумали, была по-настоящему шедевром.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Curtis Мы идём вперёд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Namgoong Minsoo [на корейском, затягиваясь сигаретой] Хочешь? Я не буду тратить это на такого уё###, как ты.
Curtis Сделаю просто. Помогаешь — получаешь свою дозу. Нет — вернём туда, где нашли. Как будешь, му##к?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первая заставка]
Title Card Вскоре после распада CW-7 мир замерз. Вся жизнь исчезла. Немногие, кто успел сесть на дребезжащий ковчег, — последние выжившие человечества.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edgar А как вкус стейка? Я пробовал раз, но не помню.
Curtis Если не помнишь — лучше и не вспоминать.
Edgar А как он пахнет, когда жарят? Должно же от него всё вокруг благоухать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford Ты видел, что творят люди без управления. Они пожирают друг друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford Передняя часть и хвост должны работать вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tanya Посмотри на все эти койки... Где все?
Edgar Похоже, они спешили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Йона [тихое гудение]
[рычание огня]
Йона [запыхавшись] Папа? Папа? Папа! Папа! Папа?
[Йона рыдает]
Йона Кёртис?
[Йона поворачивается к Тиму и приказывает]
Йона Оставайся здесь.
[Йона выходит из поезда и ступает в снег, Тим следует за ней]
Йона [тяжело дышит]
[Йона и Тим наблюдают за белым медведем в горах, медведь поворачивается и смотрит на них]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Curtis Сколько тебе лет?
Yona Семнадцать.
Curtis Семнадцать. Значит, ты поездная дитя.
Yona А ты?
Curtis Семнадцать лет на Земле. Семнадцать лет в хвосте поезда.
Yona Земля? Какая она?
Curtis Не помню.
Yona Почему?
Curtis Я не хочу помнить ничего до того, как встретил Джиллиама.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Curtis У них нет патронов.
Gilliam Почему ты так говоришь?
Curtis Помнишь, что сказала Мэйсон? Она сказала: «Отложи это бесполезное оружие».
Gilliam Она имела в виду, что не отдаст приказ стрелять в меня.
Curtis Нет. Нет, я думаю, что оружие действительно бесполезно. Они израсходовали все патроны четыре года назад в последнем восстании. Патроны вымерли.
Gilliam Если ты ошибаешься, нас могут прикончить ещё до начала. Я думаю, нам нужно запастись терпением. Ждать следующей красной метки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tanya [Кёртису после казни Джиллиама] Ты должен вести нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gilliam [Кертису] Когда дойдёшь до узкого моста, большой ворота с буквой «W»... За ними — Уилфорд. Не давай Уилфорду говорить. Вырежь ему язык.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edgar Эти убл#дки в первых вагонах думают, что они нами командуют. Жрут свои стейки, слушают струнные квартеты и всё такое.
Curtis Мы будем другими, когда доберёмся туда.
Edgar Я хочу стейк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford У нас нет времени на настоящую естественную селекцию. Мы бы все ужасно переполнились и умерли с голоду, пока ждали этого. Следующее лучшее решение — заставить отдельные единицы уничтожать друг друга. Время от времени нам приходилось подливать масла в огонь, так сказать. Восстание семерых, бунты МакГрегора, Великая революция Кёртиса. Блокбастер с дьявольски непредсказуемым сюжетом. Кто мог предсказать твой контрудар с факелом в туннеле Якетерина? Чистый гений. Но это не входило в наш с Джиллиам план.
Curtis Что?
Wilford О, не говори, что ты не знал. Джиллиам и я... наш план.
Curtis Джиллиам?
Wilford Джиллиам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford Наш первоначальный план заключался в том, что восстание закончится у туннеля Якетерина. А все выжившие вернутся в хвост поезда, где места гораздо больше.
Curtis Ты п###й лжец. Гиллиам никогда бы так не поступил.
Wilford Впрочем, в итоге всё сложилось. Твой контрудар сделал восстание в десять раз интереснее. К сожалению, на передовой потерь оказалось больше, чем ожидали, и Гиллиам пришлось...
[щёлкает языком и изображает, что стреляет себе в голову]
Wilford ...заплатить цену. Ирония, не правда ли? Как люди драматично переходят тонкую грань между жизнью и смертью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Namgoong Minsoo [на корейском] Знаешь, чего я реально хочу? Я хочу открыть ворота... но не эти ворота. Те. Ворота в внешний мир. Они замёрзли вот уже 18 лет. Ты можешь считать это стеной. Но это чёртовы ворота. Давай откроем их и просто свалим отсюда.
Curtis И замёрзнуть насмерть? Ты что, чё р*****й?
Namgoong Minsoo А если нет? Если мы могли бы выжить снаружи? Помнишь мост Екатерина? Когда твоих ребят порубали? Есть кое-что, что я каждый Новый год вижу. Разбитый самолёт под снегом. Десять лет назад я видел только хвост. Теперь видны корпус и крылья. Меньше льда и снега значит... он тает. Такой снег, который вот-вот растает. Немного толчка — и всё рухнет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason [пока готовят суши] Вам очень повезло. Это подают всего два раза в году — в январе и июле.
Tanya Почему? Рыбы мало?
Mason О, количество — не главный критерий. Важно равновесие. Видишь ли, этот аквариум — закрытая экологическая система. И количество каждого отдельного существа должно быть очень чётко и точно контролируемо, чтобы поддерживать правильный устойчивый баланс.
Curtis [пока едят, Кертис выбивает у Мэйсон палочки и предлагает ей белковый блок] Нет. Ешь это. Знаешь, из чего это сделано? Давай, пробуй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Curtis На этом поезде нет ни одной души, кто не поменялся бы с тобой местами.
Wilford Ты бы поменялся со мной?
Curtis П#зду тебе.
Wilford Кёртис, дорогой мальчик, дело в том, что мы все застряли внутри этого проклятого поезда. Мы все — пленники этого куска металла.
[указывает на стейки, которые жарит]
Wilford Средней прожарки? Этот поезд — закрытая экосистема. Мы всегда должны стремиться к балансу. Воздух, вода, запасы еды, население — всё должно оставаться в равновесии. Но для оптимального баланса иногда требовались более радикальные меры. Когда население нужно было сократить, и то... весьма радикально.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Curtis Ты с этим Кроноулом полегче. Вдыхать эту горючую дрянь — мозг прожжёшь.
Namgoong Minsoo [по-корейски] Именно так. Подумай, что такое Кроноул.
[размельчая, потом утрамбовывая]
Namgoong Minsoo Эта ё**ая горючая промышленная отрава. Зажжёшь — и бац! Бомба, идиот.
[воткнув в неё фитиль]
Namgoong Minsoo Я не копил эту дрянь годами, чтобы просто кайфовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edgar Сколько Гиллиаму лет?
Curtis Заткнись, Эдгар.
Edgar Слушай, я не говорю, что хочу, чтобы это случилось. Я не об этом. Я имею в виду, что он когда-нибудь умрёт. И когда это произойдёт, тебе придётся взять управление на себя. Ты будешь должен вести поезд.
Curtis Я не лидер.
Edgar Не знаю. По-моему, у тебя бы получилось неплохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tanya [наблюдая, как Эдгар бежит за Тимом] Эдгар, почему ты позволил ему забраться туда?
Edgar Я не позволял, он сам залез. Он очень проворный.
Tanya Ему же всего пять.
Edgar Ну, он очень проворный пятилетний.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edgar Э-э, привет. Привет. Извини, что отвлекаю. Не хочешь стакан воды или что-то вроде того, чтобы ускорить процесс?
Namgoong Minsoo [Нам игнорирует его. Эдгар раздражается]
Edgar Слушай, давай уже, мужик! Ты всех нас чёрт возьми заставляешь ждать!
Namgoong Minsoo [через переводчик] Я?
Edgar Да, ты. Хотя, с учётом того, что ты нюхаешь эту огнеопасную хрень, время для тебя, наверное, вообще абстрактное понятие, да?
Namgoong Minsoo Конечно. Я делаю это только ради Кронола.
Edgar Опять оно — Кронол этот, Кронол тот. Господи боже, мужик, займись уже делом.
Namgoong Minsoo Ты сам мне его и даёшь.
Edgar Ты что, тугой? Ты же просил это каждый раз, когда открывал ворота.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Он сюда не придёт. Он не оставит свой двигатель.
Curtis Мы разорвём тебя на мелкие кусочки. Он всё ещё не идёт? Мы контролируем воду. Отключим её — и он придёт.
Mason Отключить воду? Тогда вы обречёте свой народ на гибель. Вода идёт спереди. Нос поезда разбивает снег и лёд, превращая их в воду. Это как хобот слона. Вода входит в рот, а не в зад, Кёртис.
[видя его реакцию]
Mason Да, Уилфорд тебя хорошо знает, мистер Кёртис Эверетт. Он за тобой наблюдает. И мы знаем, что ты не навредишь своему народу. Жаль, что ты не смог спасти своего второго. Как его звали? Эдгар?
Curtis [угрожающе] Заткнись, п#здец!
Mason Кёртис, Кёртис, я могу тебе помочь.
Curtis Ты можешь п#здец умереть, вот что ты можешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edgar Что ты, б##ь, творишь?
Curtis Считаю.
Edgar Ну не можешь просто сидеть и считать? Хочешь, чтобы тебя застрелили? Ты с ума сошёл.
Curtis Заткнись, Эдгар. Я думаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford Пространство подходит только для очень маленького человека. Маленьких детей до пяти лет. Двигатель служит вечно, но не все его детали. Эта деталь недавно вышла из строя. Нам нужна была замена. Слава богу, хвостовая часть снабжала нас постоянным потоком детей. Так что мы можем продолжать вручную.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Уилфорд сюда не приедет. Он не приедет. Тебе надо к нему. И я могу тебя туда доставить. Я знаю этот поезд. Гарантирую безопасный проход.
Curtis Поче##, я должен тебе доверять?
Mason Потому что я хочу жить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford Я стар. Хочу, чтобы ты принял мою Станцию. Это то, чего ты всегда хотел. Это то, чего хотел и Джиллиам. Ты должен заботиться о Двигателе... Держать его в работе. Слушай, Кертис. За воротами... Секции за секциями ровно там, где всегда были и где всегда будут. Всё это складывается во что? В поезд. И теперь идеальное число людей... Все на своих местах, всё складывается во что? В человечество. Поезд — это мир. Мы — человечество. И теперь у тебя священная ответственность вести всё человечество. Без тебя, Кертис, человечество перестанет существовать. Ты видел, что творят люди без руководства. Они пожирают друг друга. Посмотри на них. Вот какие люди. Ты знаешь это. Ты это видел. Ты был таким. Смешно. Жалко, не правда ли? Ты можешь спасти их от них самих. Вот зачем Джиллиам спасал тебя. Кертис. Это твоя судьба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гиллиам [обнаружение красной буквы в белковом блоке] Отдел водоснабжения?
Пол Да, всего в нескольких вагонах отсюда. Там очищают и перерабатывают воду.
Гиллиам Это один из самых важных отсеков в поезде.
Кёртис Если мы его захватим, у нас будет преимущество?
Гиллиам Нам даже не нужно идти в самый перед. Контролируем воду — контролируем переговоры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilford [незадолго до взрыва] Отлично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Уилфорд — бог!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
«Стражник-2» без Яны Енжаевой: чем не устроила продюсеров актриса и почему ее место заняла Ирина Туманцева
Почему Говорова прозвали Антибиотиком: тайна прозвища главного криминального авторитета «Бандитского Петербурга»
До последнего кадра — непредсказуемо: три триллера сентября, доступные онлайн в хорошем качестве
Стивен Спилберг еле уговорил этих двух актеров сняться в его проектах — один из фильмов стал шедевром мирового кино
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями
«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше