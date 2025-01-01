[первые реплики]

Мужской репортер Доброе утро. Сегодня, первого июля 2014 года, в этот час, 06:00, мы находимся в первом аэропорту в мире...

Женский репортер Тема, вызывающая споры последние семь лет, продолжает развиваться. Протесты экологических групп и ряда развивающихся стран не утихают. Но в соответствии с...

Мужской репортер Утверждали, что CW7 — это ответ на глобальное потепление. И мы становимся свидетелями этого...

Женский репортер Лидеры заявляют, что глобальное потепление больше нельзя игнорировать. Сегодня 79 стран начнут распылять CW7 в верхних слоях атмосферы.

Мужской репортер ...в верхних слоях атмосферы, и, что удивительно, понизят среднюю глобальную температуру до оптимальных показателей. Остался всего один день, и...