[первые реплики]
Мужской репортер
Доброе утро. Сегодня, первого июля 2014 года, в этот час, 06:00, мы находимся в первом аэропорту в мире...
Женский репортер
Тема, вызывающая споры последние семь лет, продолжает развиваться. Протесты экологических групп и ряда развивающихся стран не утихают. Но в соответствии с...
Мужской репортер
Утверждали, что CW7 — это ответ на глобальное потепление. И мы становимся свидетелями этого...
Женский репортер
Лидеры заявляют, что глобальное потепление больше нельзя игнорировать. Сегодня 79 стран начнут распылять CW7 в верхних слоях атмосферы.
Мужской репортер
...в верхних слоях атмосферы, и, что удивительно, понизят среднюю глобальную температуру до оптимальных показателей. Остался всего один день, и...
Женский репортер
...верхних слоях атмосферы. По словам учёных, искусственное охлаждающее вещество CW7 сможет снизить средние глобальные температуры до управляемого уровня — революционное решение проблемы потепления планеты.