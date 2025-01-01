Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Лагерь Цитаты из фильма Лагерь

Цитаты из фильма Лагерь

Bert Я собираюсь всё отменить.
Glen Думаю, тебе лучше так и сделать.
Fritzi Стой!
Bert Фритци, какого чёрта ты здесь делаешь?
Fritzi Я... я знала, что вы будете говорить об отмене шоу, и подумала, как же дети расстроятся после...
Bert Ты коварная маленькая с#ка!
Fritzi Ой, да ладно! Я же ребёнок.
Bert Если ты думаешь, что...
Fritzi Хватит речи, пьяница. Она в пролёте, я готов, и чёртова постановка должна продолжаться. Так что давай уже начнём, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Director Теперь снова. И постарайся не облажаться с расстановкой на этот раз, глаза, глаза, ноздри, беззвучный крик!
Jenna Мне нужно в туалет.
Director Писай в мусорный контейнер! Снова!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bert [обращаясь к Фрици] Я за тобой наблюдал, и ты страшная маленькая девчонка. Нет ничего, чего ты не смогла бы сделать, если захочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jill Ты новенькая?
Fritzi Нет, я была здесь в прошлом году. Ты меня не помнишь?
[со скепсисом]
Fritzi Мы вместе играли в «Ночь, мама».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Ты когда-нибудь пробовал гетеросексуальность?
Michael Что? Спать с гетеросексуалом? Зачем?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Даже волосы выпрямить не могу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ellen Когда мне было восемь, я сказала папе, что хочу пойти на актёрские курсы. Он ответил: «В мире пять миллиардов человек, если хотя бы одна десятая процента захотят стать актёрами, это будет пять миллионов. Ты правда думаешь, что красивее этих пяти миллионов? Ты даже самая красивая в своём классе не самая."
Vlad Я думаю, ты очень красивая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bert [обращаясь к Глену] Но знаешь что? Они — сплошные уродцы. И чем больше мы пытаемся сделать их нормальными, тем одинокими и отчуждёнными они будут себя чувствовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[на драг-вечеринке в честь дня рождения Майкла]
Shaun Единственное, что я хочу сказать — волосы на ногах должны отрастать, иначе кому-то придётся отвечать.
Michael Да ты что!
Shaun [музыкально] Бог бреет Куиииииин!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Ты что, краснеешь?
Michael Да ты шутишь? Я всё что угодно делаю, только не хлопаю глазами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael [после того, как Влад целует свою девушку, Джули] Я сдаюсь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad [сидит на Майкле, шутливо] Ну что, прощаешь меня?
Michael Если прощу, ты слезешь?
Vlad Конечно.
Michael Тогда нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
[сцена открывается песней Дии, Шона и компании «How Shall I See You Through My Tears»]
[пока звучит песня, сцена меняется, показывая Влада в его спальне]
Vlad Всем критикам там, я знаю, они будут делать обзоры и пытаться меня обосрать — можно я скажу это в камеру, Эмбер? — Ладно. Я такой, какой я есть, потому что я таким родился. У меня есть дар, и я стараюсь не быть эгоистом, а использовать его. Понятно? Если вы будете меня за это осуждать — это ваши проблемы. Зависть никуда вас не приведёт. А я буду продолжать качать.
[сцена возвращается к поющему составу, затем переходит в ванную Эллен]
Ellen's Brother Эллен, что с тобой? Не говори маме, что я веду тебя на этот твой дурацкий выпускной.
Ellen [в душе] Убирайся отсюда!
Ellen's Brother Твой брат — как отвратительно! Давай!
Ellen Они же не знают, что ты мой брат. Пожалуйста, Бен, ты должен — я заплачу.
Ellen's Brother Ищи кого-нибудь не из семьи. Лузер.
[сцена меняется на Майкла в женском платье, пытающегося попасть на выпускной — учительница рвёт его билет, а одноклассники избивают его — Майкл мечтает о составе, поющем «How Shall I See You Through My Tears»]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Я мудак! И не знаю... Я просто люблю внимание. Похоже, я наркоман внимания. Аааа... Зачем я так делаю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spitzer На выпускном в младших классах я сидел дома с рулетом теста для печенья и телеканалом TV-Land.
Shaun Я три часа смотрел на выпускной в младших классах из кустов снаружи.
Spitzer О, это так по-Стелле Даллас!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ellen Правило тридцати футов?
Spitzer Что это?
Ellen Это значит, что Майкл должен держаться от него на тридцать футов, пока мы не узнаем, гетеро он или гей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jill Не переживай. Ты всего на пару килограмм тяжелее Эллен.
Spitzer Думаю, я встречал твою сестру — Золушку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[идёт по крыльцу, пока дети смотрят, как Влад поёт одну из своих песен]
Bert Если я могу чему-то вас научить, а это вроде как моя задача здесь, так это тому, что вам всем пора домой. Майкл Беннетт умер. Боб Фосс умер. Таймс-сквер теперь — сплошной парк развлечений. Не хочу быть занудой, но здесь творится что-то ненормальное. Кто-то должен вас предупредить. Подростковые фа***и становятся взрослыми фа***ми. Прямые парни остаются прямыми. Их не перевернёшь только потому, что хочешь быть любимым. Фундамент, который здесь закладывается, в реальной жизни вам не поможет. Он ведёт к официантским сменам, горечи и навязчивому, бессмысленному собиранию раритетных оригинальных саундтреков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Иногда приятно не быть особенным. Иногда приятно слушать то, что слушают все остальные. Просто быть нормальным хоть раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Vlad Ну, теперь лагерь закончился — почти закончился — и мы живём недалеко друг от друга, я надеялся, что... мы как-нибудь выберемся вместе.
Michael Я *знаю*, что ты не приглашаешь девушку на свидание после всего этого.
Vlad Если она меня простит.
Michael Этот парень не только храбр, но у него ещё и буррито с хуэвос ранчерос.
Ellen [Владу] Ладно.
Michael Что?
Vlad Правда?
Ellen Я пойду с тобой.
Michael Эллен, ты как какая-то гостья у Дженни Джонс!
Ellen Майкл, рано или поздно мне придётся общаться с мальчиками, которые не носят платья. Я думала, мы сюда пришли купаться.
[Владу]
Ellen Пойдёшь?
Vlad Холодно же.
Ellen Рискну.
Vlad ...Ладно.
[они прыгают в озеро]
Ellen Не так уж и холодно.
Vlad Холодина страшная.
Ellen Не будь девчонкой — оставь это Майклу.
[Майкл прыгает в озеро]
Michael Вы двое как авария на дороге — я снимаю с вас обеих ответственность.
Ellen Да ну?
Michael Ой, как холодно! Хватит плескаться!
[сцена сменяется, актёры поют "The Want of a Nail"]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Anna Kendrick
Тиффани Тейлор
Tiffany Taylor
Алана Аллен
Дэниэл Леттерле
Daniel Letterle
Робин Де Иисус
Robin de Jesús
Джоанна Чилкоут
Joanna Chilcoat
Стивен Каттс
Stephen Cutts
Винс Римолди
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
«Фишер» возвращается с 3 сезоном: прежние сезоны были только прелюдией к этому аду — девушка-Маугли, Алтай, маньяк
«Проклятья апельсинов» в «Крестном отце» не ожидал даже Коппола: вот что значат фрукты в культовом хите
Так кто же все-таки убил Лору Палмер? Во-первых, их было двое
«Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди»: эти шикарные цитаты из «Калины красной» остаются актуальными даже в 2025-м
Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую?
Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности
Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям
«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест)
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше