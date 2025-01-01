[первые реплики]

[сцена открывается песней Дии, Шона и компании «How Shall I See You Through My Tears»]

[пока звучит песня, сцена меняется, показывая Влада в его спальне]

Vlad Всем критикам там, я знаю, они будут делать обзоры и пытаться меня обосрать — можно я скажу это в камеру, Эмбер? — Ладно. Я такой, какой я есть, потому что я таким родился. У меня есть дар, и я стараюсь не быть эгоистом, а использовать его. Понятно? Если вы будете меня за это осуждать — это ваши проблемы. Зависть никуда вас не приведёт. А я буду продолжать качать.

[сцена возвращается к поющему составу, затем переходит в ванную Эллен]

Ellen's Brother Эллен, что с тобой? Не говори маме, что я веду тебя на этот твой дурацкий выпускной.

Ellen [в душе] Убирайся отсюда!

Ellen's Brother Твой брат — как отвратительно! Давай!

Ellen Они же не знают, что ты мой брат. Пожалуйста, Бен, ты должен — я заплачу.

Ellen's Brother Ищи кого-нибудь не из семьи. Лузер.