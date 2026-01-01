Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Запах женщины Награды и номинации фильма Запах женщины

Награды и номинации фильма Запах женщины 1974

Оскар 1976 Оскар 1976
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1975 Каннский кинофестиваль 1975
Лучший актер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
