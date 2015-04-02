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Двойник
Отзывы о фильме «Двойник»
The Double
Двойник
2013 / Великобритания
Трейлер
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
А что бы было, если бы Дос, писал сейчас, сейчас и про нас. Ах, это было было техножуть, никак иначе. Выключите свет, не берите поп-корн, сейчас будет кино от Достоевского✊ . Аналаговое воплощение, всегда и всегда будет отсасывать у Оруэлла (1984), но если режиссеру так захотелось, то ладно, больше на Кафку уже смахивает. Лифты, под вагонку, это нечто. Музыка, если бы конечно не подпортило косоглазое мычание (Японцы реально думают что могут делать музыку ✊ , бред вообще). Так я и не понял зачем он их вставил, это единственный херовый момент. Мне эта, антиутопия, именно так я назову это, пришлась неожиданно ,(уже второй раз за два дня) по душе. Там все по теме,Ю и по смыслу и по воплощению сходится. Идите и смотрите 8\10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Придется отложить Карамазовых и бежать в магазин за Двойником...✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Хотя согласен в Фроги, ничего тут оригинального нет. Сюда же примешан Паланик, с БК, опять же плагиат. Черт, меняю оценку, на 7\10✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Кино смешное и мелодраматичное. В последней трети жестко скучнеет, жаль. Когда понимаешь, что "должен остаться только один". Хочется адреналина и чего-то...экшена что ли.
Надо бы Бойцовский клуб пересмотреть.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/05/2014 - 02:27:08):
кстати в Афише В, есть интервью с режиссером, вот про Паланника он в курсе, говорит, что тот в целом был позже Доса, и как бы получается у Паланика плагиат✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/05/2014 - 00:06:21):
Я читал Степного Волка (почему Лютоволк?)✊ , там совсем не туда клонят немцы. Хотя в целом , внутренние противоречия, тема облюбленная , тема благодатная для философов разного калибра.
Картинки у тебя в сообщении не видно✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/05/2014 - 20:36:43):
Счас должно быть видно
А сейчас видно. Люто - да✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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gospodinelf
14 июля 2018, 06:25
Триллер по Достоевскому
Этот случай знакомит его с Ханной. Героиня работает в той же фирме, и позвала Саймона на корпоративный бал. Нищенствующий протагонист сдает допотопный телевизор, единственную вещь в его квартире, которая умела развлекать, и покупает девушке сережки. Он сделал, что мог, отдал все, но на бал не попал.
Контора, в которой он работает семь лет, так и не запомнила его лица. Охранники вышвырнули Саймона с бала как незаконно проникнувшего. Саймона едва узнают люди, которые видят его ежедневно. Его стеснительная манера общения и неловкий взгляд сливаются бетонными стенами и равномерным стуком клавиатуры. Но однообразие разрывает новый сотрудник. И Саймон падает в обморок. Ведь новоиспеченный коллега его точная копия. Лицо как у отражения. Но этого также никто не замечает, ведь все любуются только этим коллегой, его игривостью, притягательностью и раскованностью. Отражение зовут Джеймс Саймон.
Сначала в эти качества добавляется дружба с главным героем, они пьют вместе и делятся секретами. Но после Джеймс начинает изводить своего однофамильца, обходя его во всем, делая жизнь Саймона невыносимой. Сотрудники фирмы восхваляют Джеймса и презирают Саймона. Но последний решается на бунт против двойника.
Именно этому бунту в итоге посвятили фильм.
Все,что происходит до этого, собрано для подводки к стихии внутри Саймона, бешеной силе человеческого негодования, когда тот начинает понимать собственную ценность. Каждый желает быть индвидуальностью, но только той, которую почитают окружающие.
Ведь мы существа социальные, требуем одобрения и желаем любви к себе. Человек часто не может совместить свою личность на данный момент с идеальным представлением о ней. Об этом говорил психолог Карл Роджерс. Такой диссонанс вызывает невротические заболевания и депрессии. Этот парадокс лег в основу новеллы Достоевского "Двойник".
И по ее мотивам снят фильм. Из нот великого писателя в киноленте не только мысль, но и атмосфера, а также некоторые основные повороты сюжета. У Достоевского главного героя зовут Яков Петрович Голядкин. Здесь он Саймон Джеймс.
Действие новеллы перенесли в современность, но с мрачным колоритом произведения и фантастичностью происходящего. Режиссер Ричард Айоди сделал ставку на жанр артхаус при экранизации Федора Михайловича и попал в цель. В любом другом стиле линия раздвоения человека смотрелась бы нелепо, и ничто не смогло бы так осмысленно подать фантасмагорию и сделать ее эстетически приятной. Фон и цветовая гамма весь фильм идут ровно, очерчивая драму сценария. Все оттенки приглушенные и томные. Они в точности предают загадочное и трагичное настроение в тексте Достоевского.
На этом фоне весь фильм выступают: Джесси Айзенберг в роли близнецов и Миа Васиковска, девушка с универсальной внешностью и таким же талантом, играющая Ханну. В игре актеров нет напускной истерии и излишеств в желании передать ситуацию. Жестикуляции немного, вместо нее едкая мимика, где каждая черточка на лице Миа пронзает воздух.
Считаю, что это одна из лучших ролей Айзенберга, наравне с "Социальной сетью". Он дал контраст между двойниками, но без стереотипов, герои во время фильма развиваются и проламывают свои же образы.
Картина "Двойник" собрала в себе все элементы достойного кино. Точная игра актеров, сценарий, композиция. Но почему фильм такой редкий в рейтингах? Он был номинирован на лучший фильм в Токийском и Лондонском кинофестивалях, но не получил популярности. Возможно, все элементы этого достойного кино очень аутентичны, игра актеров не попсовая, показывает немую драму, сценарий с черным юмором, а композиция однообразна и похожа антиутопию Оруэлла. И в каждом предмете или слове-Достоевский.
Если вы готовы залезть в полтора часа сумрака и психологического триллера, то "Двойник" покажет дорогу.
Лично для меня, фильм завораживающий и заслуживающий 10/10.
14 июля 2018, 06:25
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Надо бы Бойцовский клуб пересмотреть.
кстати в Афише В, есть интервью с режиссером, вот про Паланника он в курсе, говорит, что тот в целом был позже Доса, и как бы получается у Паланика плагиат✊
Я читал Степного Волка (почему Лютоволк?)✊ , там совсем не туда клонят немцы. Хотя в целом , внутренние противоречия, тема облюбленная , тема благодатная для философов разного калибра.
Картинки у тебя в сообщении не видно✊
А сейчас видно. Люто - да✊ ✊
Этот случай знакомит его с Ханной. Героиня работает в той же фирме, и позвала Саймона на корпоративный бал. Нищенствующий протагонист сдает допотопный телевизор, единственную вещь в его квартире, которая умела развлекать, и покупает девушке сережки. Он сделал, что мог, отдал все, но на бал не попал.
Контора, в которой он работает семь лет, так и не запомнила его лица. Охранники вышвырнули Саймона с бала как незаконно проникнувшего. Саймона едва узнают люди, которые видят его ежедневно. Его стеснительная манера общения и неловкий взгляд сливаются бетонными стенами и равномерным стуком клавиатуры. Но однообразие разрывает новый сотрудник. И Саймон падает в обморок. Ведь новоиспеченный коллега его точная копия. Лицо как у отражения. Но этого также никто не замечает, ведь все любуются только этим коллегой, его игривостью, притягательностью и раскованностью. Отражение зовут Джеймс Саймон.
Сначала в эти качества добавляется дружба с главным героем, они пьют вместе и делятся секретами. Но после Джеймс начинает изводить своего однофамильца, обходя его во всем, делая жизнь Саймона невыносимой. Сотрудники фирмы восхваляют Джеймса и презирают Саймона. Но последний решается на бунт против двойника.
Именно этому бунту в итоге посвятили фильм.
Все,что происходит до этого, собрано для подводки к стихии внутри Саймона, бешеной силе человеческого негодования, когда тот начинает понимать собственную ценность. Каждый желает быть индвидуальностью, но только той, которую почитают окружающие.
Ведь мы существа социальные, требуем одобрения и желаем любви к себе. Человек часто не может совместить свою личность на данный момент с идеальным представлением о ней. Об этом говорил психолог Карл Роджерс. Такой диссонанс вызывает невротические заболевания и депрессии. Этот парадокс лег в основу новеллы Достоевского "Двойник".
И по ее мотивам снят фильм. Из нот великого писателя в киноленте не только мысль, но и атмосфера, а также некоторые основные повороты сюжета. У Достоевского главного героя зовут Яков Петрович Голядкин. Здесь он Саймон Джеймс.
Действие новеллы перенесли в современность, но с мрачным колоритом произведения и фантастичностью происходящего. Режиссер Ричард Айоди сделал ставку на жанр артхаус при экранизации Федора Михайловича и попал в цель. В любом другом стиле линия раздвоения человека смотрелась бы нелепо, и ничто не смогло бы так осмысленно подать фантасмагорию и сделать ее эстетически приятной. Фон и цветовая гамма весь фильм идут ровно, очерчивая драму сценария. Все оттенки приглушенные и томные. Они в точности предают загадочное и трагичное настроение в тексте Достоевского.
На этом фоне весь фильм выступают: Джесси Айзенберг в роли близнецов и Миа Васиковска, девушка с универсальной внешностью и таким же талантом, играющая Ханну. В игре актеров нет напускной истерии и излишеств в желании передать ситуацию. Жестикуляции немного, вместо нее едкая мимика, где каждая черточка на лице Миа пронзает воздух.
Считаю, что это одна из лучших ролей Айзенберга, наравне с "Социальной сетью". Он дал контраст между двойниками, но без стереотипов, герои во время фильма развиваются и проламывают свои же образы.
Картина "Двойник" собрала в себе все элементы достойного кино. Точная игра актеров, сценарий, композиция. Но почему фильм такой редкий в рейтингах? Он был номинирован на лучший фильм в Токийском и Лондонском кинофестивалях, но не получил популярности. Возможно, все элементы этого достойного кино очень аутентичны, игра актеров не попсовая, показывает немую драму, сценарий с черным юмором, а композиция однообразна и похожа антиутопию Оруэлла. И в каждом предмете или слове-Достоевский.
Если вы готовы залезть в полтора часа сумрака и психологического триллера, то "Двойник" покажет дорогу.
Лично для меня, фильм завораживающий и заслуживающий 10/10.
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