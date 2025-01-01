Я не знаю, как быть собой. Как будто я постоянно вне себя. Как будто ты мог бы просунуть руки прямо сквозь меня, если захочешь. И я вижу, каким человеком хочу быть, и каким я есть на самом деле, и я знаю, что делаю это, но не способен сделать то, что нужно. Я как Пиноккио, деревянный мальчик. Не настоящий мальчик. И это меня убивает.