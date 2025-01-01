Меню
Simon Я не знаю, как быть собой. Как будто я постоянно вне себя. Как будто ты мог бы просунуть руки прямо сквозь меня, если захочешь. И я вижу, каким человеком хочу быть, и каким я есть на самом деле, и я знаю, что делаю это, но не способен сделать то, что нужно. Я как Пиноккио, деревянный мальчик. Не настоящий мальчик. И это меня убивает.
Simon У меня есть столько всего, что я хочу ей сказать, например... Например, как я вижу, что она одинокий человек, даже если другие этого не замечают. Потому что я знаю, что значит быть потерянным, одиноким и незаметным.
James Ты не должен ничего делать по-гомосексуальному. Никаких рожков с мороженым.
Simon Я люблю мороженое.
James Конечно. Оно вкусное. Мороженое в стаканчике — нормально, но в рожке — это по-гейски, если только ты не с женщиной.
Simon Что-то ещё?
James Никаких поездок на мотоцикле с другим мужиком. Исключения — перестрелки, бросание бомб и ограбления сумок. Всё остальное — по-гейски.
Simon Похоже, ты многое об этом знаешь.
James Защита выигрывает чемпионаты.
Simon Ужасно быть слишком одиноким.
Workers' Services Executive Вас больше не существует.
Simon Извините?
Workers' Services Executive Вас больше нет в системе.
Simon Тогда просто внесите меня обратно в систему.
Workers' Services Executive Я не могу вас внести обратно в систему.
Simon Почему?
Workers' Services Executive Потому что вас не существует. Я не могу внести в систему того, кого не существует.
Simon Но я же был в системе.
Workers' Services Executive Система так не считает. На самом деле, по данным системы, вас никогда не существовало.
Simon Насколько система надёжна?
Workers' Services Executive Полностью надёжна.
Simon Да, но я существовал. Я существую! Я сейчас стою в этой комнате, разве нет?
Workers' Services Executive И что?
Simon Так как же мне вернуться в систему?
Workers' Services Executive Вам нужна карта.
Simon Хорошо. Тогда можно мне новую карту?
Workers' Services Executive Нет.
Simon Почему?
Workers' Services Executive Потому что вас нет в системе.
The Colonel Таких, как ты, немного. Правда, Саймон?
Simon Хотелось бы думать, что я довольно уникален.
Simon Я не хочу быть мальчиком на ниточке.
Mr. Papadopoulos Саймон, верни Рудольфу его руку!
James Я бы задницу слона оторвал ради куска отделки, если бы так сильно этого хотел.
Simon Человек может сильно заболеть, просто плывя по течению.
