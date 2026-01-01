Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Лиз и Дик Награды и номинации фильма Лиз и Дик

Награды и номинации фильма Лиз и Дик 2012

Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
