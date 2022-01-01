Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Красная Шапочка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лиз и Дик Лиз и Дик
Киноафиша Фильмы Лиз и Дик Отзывы о фильме «Лиз и Дик»
Liz & Dick Лиз и Дик 2012 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Лиз и Дик»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Князь Марух. Дорога мужества 2 комментария
Вышка
Вышка 41 комментарий
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится 52 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Кто там?
Кто там?
2022, Россия, триллер
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Related video
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Приложение киноафиши