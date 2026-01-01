Катарсис // CATHARSIS
Режиссер Cедрик Превост
В ролях Александр Штайгер, Эмелин Байар
18:04
Молодой увлеченный, но чрезмерно впечатлительный режиссер, проснувшись посреди ночи, осознает, что находится в одном из своих фильмов. Камера следует за ним, отличить реальность от съемочной площадки становится все сложнее. И вот уже его подруга отказывается поверить, что «на это раз все будет по-другому». Подруга... или ассистент режиссера?
Любовь наоборот // L AMOUR A CONTRECHAMP
Режиссер Фредерик Мураротто
В ролях Мелани Сенду, Луи Буржуа
5:36
Луи и Мелани влюблены. Они должны быть на 100 % убедительно и красноречиво влюблены. Поэтому что это — их работа, и за нее неплохо платят. На что приходится идти актерами, если они на дух не переносят друг друга.
Groove your life Режиссер Винсан Буржевен, Франк Лебон
В ролях Жан Мишель Гратекап, Жюли Феррие, Анн-Софи Жерманаз
7:07
«Всего за 2, 5 Евро в минуту мы избавим вас от депрессии и неврозов, курения и неуверенности в себе, наладим личную жизнь, исправим самооценку и отношения в коллективе. Звоните нам! Вы снова ощутите вкус полной жизни!» — рекламное объявление
Нужно поговорить // IL FAUT QU ON PARLE
Режиссер Рафаэль Кензей
В ролях Жером Коммандер, Фредерик Бель
9:22
Иногда люди расстаются без всякой причины, просто чтобы попробовать «что-то новое». Сообщить о таком решении всегда непросто. Но момент, когда приходится выяснить отношения, неизбежен…
Невероятный д-р Хаус // IT IS MIRACUL HOUSE
Режиссер Стефан Фрайсс
В ролях Стефан Фрайсс, Лоран Герра, Кристоф Буиис, Николь Геден, Франсуаза Лепин
18:24
Мать Кристофа больна и просит, чтобы ее навестил доктор Хаус. Этой просьбе невозможно отказать, и Кристоф отправляется на поиски... двойника.
Сандрин // SANDRINE
Режиссер Тибо де Монталье
В ролях Арие Эльмалех, Селин Страньеро, Андрэ Сальдо
8:41
Сандрин выясняет, что новую соседку, пожилую даму, также зовут Сандрин. Она готова даже на шантаж, лишь бы старушка сменила имя. На так просто эта история не может закончиться...
Апельсины // LES ORANGES
Режиссер Яник Пешран-Молье
В ролях Янн Сортон, Сабрина Буc
5:36
На берегу Сены возможны невероятные встречи, которые противоречат даже законам физики.
Мой парень – зомби // ZOMBIE CHÉRI
Режиссер Жером Женевре
В ролях Лин Дан Фан, Пио Мармаи, Франк Виктор, Жюльен Ратель, Эрик Савин
9:00
Париж переполнен зомби, последние оставшиеся в живых люди пытаются спастись. Аврора тем временем переживает роман с одним из Них.