Катарсис // CATHARSIS

Режиссер Cедрик Превост

В ролях Александр Штайгер, Эмелин Байар

18:04

Молодой увлеченный, но чрезмерно впечатлительный режиссер, проснувшись посреди ночи, осознает, что находится в одном из своих фильмов. Камера следует за ним, отличить реальность от съемочной площадки становится все сложнее. И вот уже его подруга отказывается поверить, что «на это раз все будет по-другому». Подруга... или ассистент режиссера?

Любовь наоборот // L AMOUR A CONTRECHAMP

Режиссер Фредерик Мураротто

В ролях Мелани Сенду, Луи Буржуа

5:36

Луи и Мелани влюблены. Они должны быть на 100 % убедительно и красноречиво влюблены. Поэтому что это — их работа, и за нее неплохо платят. На что приходится идти актерами, если они на дух не переносят друг друга.

Groove your life Режиссер Винсан Буржевен, Франк Лебон

В ролях Жан Мишель Гратекап, Жюли Феррие, Анн-Софи Жерманаз

7:07

«Всего за 2, 5 Евро в минуту мы избавим вас от депрессии и неврозов, курения и неуверенности в себе, наладим личную жизнь, исправим самооценку и отношения в коллективе. Звоните нам! Вы снова ощутите вкус полной жизни!» — рекламное объявление

Нужно поговорить // IL FAUT QU ON PARLE

Режиссер Рафаэль Кензей

В ролях Жером Коммандер, Фредерик Бель

9:22

Иногда люди расстаются без всякой причины, просто чтобы попробовать «что-то новое». Сообщить о таком решении всегда непросто. Но момент, когда приходится выяснить отношения, неизбежен…

Невероятный д-р Хаус // IT IS MIRACUL HOUSE

Режиссер Стефан Фрайсс

В ролях Стефан Фрайсс, Лоран Герра, Кристоф Буиис, Николь Геден, Франсуаза Лепин

18:24

Мать Кристофа больна и просит, чтобы ее навестил доктор Хаус. Этой просьбе невозможно отказать, и Кристоф отправляется на поиски... двойника.

Сандрин // SANDRINE

Режиссер Тибо де Монталье

В ролях Арие Эльмалех, Селин Страньеро, Андрэ Сальдо

8:41

Сандрин выясняет, что новую соседку, пожилую даму, также зовут Сандрин. Она готова даже на шантаж, лишь бы старушка сменила имя. На так просто эта история не может закончиться...

Апельсины // LES ORANGES

Режиссер Яник Пешран-Молье

В ролях Янн Сортон, Сабрина Буc

5:36

На берегу Сены возможны невероятные встречи, которые противоречат даже законам физики.

Мой парень – зомби // ZOMBIE CHÉRI

Режиссер Жером Женевре

В ролях Лин Дан Фан, Пио Мармаи, Франк Виктор, Жюльен Ратель, Эрик Савин

9:00

Париж переполнен зомби, последние оставшиеся в живых люди пытаются спастись. Аврора тем временем переживает роман с одним из Них.