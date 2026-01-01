«Магический Париж» - 2 — и снова семь коротких и по-французски изящных романтических историй.

ИДЕМ, АЛОНЗО! / Allons-y! ALONZO! Режиссер: Камиль Мулин-Дюпри / 11 мин

55 лет назад в знаменитом фильме Годара «Безумный Пьеро» Жан-Поль Бельмондо произносит культовую фразу «Allons-y! Alonzo»… Что она означает? Анимационное признание в любви герою-любовнику, одному из самых харизматичных актеров современности

БАГАТЕЛЬ / Bagatelle. Режиссер: Кристоф Швайцер / 10 мин

Влюбленная пара заходит в парижский бар. Через несколько минут все посетители с замиранием сентиментальных сердец наблюдают трогательную сцену признания в любви. Все растроганы и щедры. Но в этой истории есть типично французский подвох…

ДО ВЕЧЕРА / A ce soir. Режиссер: Оливия Бассет / 8 мин

Обычное утро - муж и жена почти машинально совершают свой ежедневный моцион. Внезапно, отсутствие одного звена в цепи привычных движений заставляет их по-новому взглянуть друг на друга.

ФРАНЦУЗСКИЙ РЕЦЕПТ / Le plat a gratin. Режиссер: Родольф Тиссо / 13 мин

О чем может мечтать молодой привлекательный и, увы, глубоко женатый парижанин ? (в гл.роли Греґуар Лепринс-Ренге, «Все песни только о любви», «Прекрасная смоковница»)

ПОКА ШЕЛ ДОЖДЬ / En attendant que la pluie cesse. Режиссер: Шарлотт Жола / 8 мин

Внезапный дождь застает врасплох двух прохожих – мужчину и женщину. Еще не ясно, знакомы ли они… также как и неизвестно, удастся ли им укрыться от нахлынувшей стихии…

ПОТЕРЯННЫЕ ЧАСЫ / Heures Creuses. Режиссер: Себастьен Сорт / 23 мин

Представьте, что вы нашли на улице старые наручные часы и хотите получить вознаграждение за возврат находки владельцу. Благодарность за возможность вновь завладеть утерянной вещью может зависит от самых разных причин и обстоятельств…

НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯ / Ne m`oublie pas. Режиссер Катя Гриво / 16 мин

70-летний Макс страдает от проблем с памятью. Чтобы помочь ему быть самостоятельным, жена расклеивает по квартире "напоминания", а каждое воскресенье она устраивает целый спектакль, чтобы на несколько мгновений вновь пережить любовь с первого взгляда.