Третья подборка короткометражных фильмов серии Magic Paris. Как всегда в программе – лучшие представители короткого метра, участники и призеры международных кинофестивалей. Восемь коротких и по-французски изящных романтических историй.

А ТЫ? / ET TOI?Франция / 2009 / 10 мин

Режиссеры: Мелани Маркаджи, Жан-Марк Пеэрфит

В ролях: Мелани Маркаджи, Кристофер Дутурон

- Участник кинофестиваля в Палм-Спрингс

- Участник кинофестиваля франкофонии в Вене

А ты? — фраза, которую мы слышим почти каждый день. Это словесное оружие используют наши любимые люди при первом поводе для ревности. Но в некоторых случаях легковесная фраза может стать фатальной для отношений. Для Зои это наркотик, попробовав однажды, она устремляется все дальше и дальше по спирали ревности.

ПОДОЙДИ ПОБЛИЖЕ / COME CLOSERФранция, Швейцария / 2004 / 10 мин

Режиссер: Пьер Моннард

В ролях: Матиас Леманн, Эвелин Баллер

Джимми страдает странной болезнью — редкий вид магнетизма: Джимми буквально притягивает к себе людей. Однажды он знакомится с Лили... у которой те же симптомы.

ЖАРА / CANICULE DE CHEVALФранция / 2009 / 14 мин

Режиссер: Стефани де Фелин

Актеры: Оливье Саладин, Максим Лерукс

Участник Фестиваля короткометражного кино в Экс-ан-Прованс.

Двое пожилых мужчин встречаются в центре Парижа. Это жаркий летний день, и новые приятели решают пройтись, а заодно поговорить о своих женах, любовных победах и о счастливо прожитой жизни.

КРАСАВЧИК / LE BELLEФранция / 2009 / 10 мин

Режиссер: Габриель Корбийон

В ролях: Томас Жерман, Катя Начи, Дэвид Шенон

Участник кинофестиваля в Клермон-Ферране.

Во время бала-маскарада девушка встречает загадочного незнакомца и начинает его преследовать. Несмотря на все ухищрения красавицы, мужчина игнорирует ее кокетство и отказывается снимать маску...

АНАБЕЛЬ / ANNABELLEФранция / 2009 / 10 мин

Режиссер: Агата Кюри

В ролях: Кристель Корниль, Жак Жиро, Тьери Рокаро

Участник международного фестиваля в Хофе.

У Анабель важный день – сегодня она выходит замуж. Она надевает платье невесты и ждет подругу, которая должна отвезти ее в церковь. Внезапно оказывается, что подруга не приедет и Анабель должна добираться самостоятельно. Через поля и леса, на попутках и пешком… Грязь дорог превращает ее платье в лохмотья, но Анабель ничто не останавливает — ведь любимый ждет, а свадьба — только раз : )

КВАРТЕТ / QUATUORФранция / 2009 / 10 мин

Режиссер: Жероме Боннель

В ролях: Натали Ботефо, Янник Шора, Марк Ситти, Оливия Коте

Любовница пианиста Cникли живет в соседней квартире. Каждое утро он просыпается с женой, дожидается своего друга музыканта, и пока Человек-Оркестр отвлекает жену, играя одновременно на всех инструментах, Сникли приводит домой подружку. Страсти накаляются, дыхание перехватывает.

ЦЫПЛЕНОК И ШЛЮХА / UNE PUTE ET UN POUSSINФранция / 2008 / 15 мин

Режиссер: Клемент Мишель

В ролях: Ель, Клемент Мишель, Рено Бенуа

- Номинация на премию «Сезар»

- Участник Каннского кинофестиваля

- Участник Берлинского фестиваля короткометражного кино

- Участник кинофестиваля в Лос-Анджелесе

- Участник Фестиваля короткометражного кино в Клермон-Ферране

- Участник Кинофестиваля в Токио

- Участник международного кинофестиваля короткометражного кино в Стамбуле

- Участник Лондонского кинофестиваля

На безлюдной остановке, среди утренних весенних полей, сидит одинокая девушка: вызывающе одета и ярко накрашена. Но не всегда стоит судить по одежке — людям случается выражаться и более экстравагантно.

БЕЗ СОМНЕНИЙ / LEAVE NOT A CLOUD BEHINDФранция / 2010 / 7 мин

Режиссер: Пабло Гонсалес

В ролях: Микаель Шумахер, Лили Шакерт, Мартин Станж, Пиа Зима, Марина Дессо, Алехандро Берналь

- Участник Фестиваля кино и телевидения в Женеве

- Участник Международного кинофестиваля в Валладоиде

- Участник Фестиваля короткометражного кино в Бресте.

Кристофер в коме. Но даже находясь на границе жизни и смерти, он продолжает мечтать. В этом нематериальном мире он встречает других “мечтателей”, которые учат его контролировать сны. Кристофер влюбляется в Марианну, но девушка внезапно исчезает, ведь она-то здорова и потому просыпаясь, возвращается в реальный мир. Чтобы вновь увидеть возлюбленного, Марианне необходимо заснуть, а это нелегко, особенно если страдаешь бессонницей.