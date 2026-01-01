Оповещения от Киноафиши
Лето и дым
Награды и номинации фильма Лето и дым
Награды и номинации фильма Лето и дым 1961
Оскар 1962
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1961
Best Actress
Победитель
Golden Lion
Номинант
