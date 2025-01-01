Меню
Награды и номинации фильма Чокнутая 1987

Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
