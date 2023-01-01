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Пушистые против Зубастых 3D Пушистые против Зубастых 3D
Киноафиша Фильмы Пушистые против Зубастых 3D Пушистые против Зубастых 3D, 2012: актеры и роли
The Outback Пушистые против Зубастых 3D 2012 / США / Корея
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Пушистые против Зубастых 3D, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кюнг Хо Ли Kyung Ho Lee
В ролях
Чарли Бьюли Чарли Бьюли Charlie Bewley Алан Камминг Алан Камминг Alan Cumming Тим Карри Тим Карри Tim Curry Крис Эджерли Крис Эджерли Chris Edgerly Эрик Лопез Erick Lopez Норм МакДональд Norm Macdonald
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