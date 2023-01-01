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Пушистые против Зубастых 3D
Пушистые против Зубастых 3D, 2012: актеры и роли
The Outback
Пушистые против Зубастых 3D
2012 / США / Корея
Трейлер
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Пушистые против Зубастых 3D, 2012: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кюнг Хо Ли
Kyung Ho Lee
В ролях
Чарли Бьюли
Charlie Bewley
Алан Камминг
Alan Cumming
Тим Карри
Tim Curry
Крис Эджерли
Chris Edgerly
Эрик Лопез
Erick Lopez
Норм МакДональд
Norm Macdonald
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