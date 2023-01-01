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В ритме сердца
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Sur le rythme
В ритме сердца
2011 / Канада
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7.2
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10
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Рейтинг IMDb: 5.2
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Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма
2006, США
7.0
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Переводчик
Рецензия
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