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Страх высоты
Страх высоты, 2011: актеры и роли
Lek wysokosci
Страх высоты
2011 / Польша
6.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Страх высоты, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бартек Конопка
В ролях
Кшиштоф Строиньский
Krzysztof Stroiński
Дорота Колак
Dorota Kolak
Анна Дымна
Anna Dymna
Мечислав Громбка
Mieczyslaw Grabka
Анджей Конопка
Andrzej Konopka
Марцин Дороциньский
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