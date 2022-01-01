|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Big Machine (Acoustic Version)
|Mark Duplass / Ryan Miller
|1:57
|2
|Opening
|Ryan Miller
|0:53
|3
|Architects and Engineers
|Guster
|2:55
|4
|Gaming Laptop
|Ryan Miller
|1:01
|5
|She's Bound to Get Hurt
|Summer Fiction
|4:57
|6
|First Car Chase
|Ryan Miller
|1:54
|7
|Litterbox Beach
|The Hoppin' Haole Brothers
|3:21
|8
|Hairy Arms
|Ryan Miller
|1:43
|9
|Slow Chase, Pts. 1 & 2
|Ryan Miller
|1:43
|10
|Grocery Walkout
|Ryan Miller
|0:49
|11
|Popped Collar
|Ryan Miller
|1:41
|12
|Hard On Your Man
|Hearts on Fire / Jack Kane
|4:50
|13
|In the Garage
|Ryan Miller
|1:19
|14
|Time Machine
|Ryan Miller
|3:39
|15
|Big Machine
|Mark Duplass / Ryan Miller
|3:54
|16
|Big Machine (Bonus Track)
|Ryan Miller
|3:52