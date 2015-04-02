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В доме
Отзывы о фильме «В доме»
Dans la maison / In the House
В доме
2012 / Франция
Трейлер
7.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ну вот, у меня новая любовь✊ . Дивный фильм.
Надо еще, конечно, покрутить в голове, посмаковать. Но по первому впечатлению - восторг.
Редкостное удовольствие. Только грустно от того, что не все фильмы так хороши.
Парня демонизировали слегка. Сначала было странно, сейчас думаю, был бы он паинькой, было бы не так интересно.
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
У Озона премия за лучший сценарий (В доме) от европейских киноакадемиков. Очень, очень рада✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Надо еще, конечно, покрутить в голове, посмаковать. Но по первому впечатлению - восторг.
Редкостное удовольствие. Только грустно от того, что не все фильмы так хороши.
Парня демонизировали слегка. Сначала было странно, сейчас думаю, был бы он паинькой, было бы не так интересно.
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