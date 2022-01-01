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В доме В доме
Киноафиша Фильмы В доме В доме, 2012: актеры и роли
Dans la maison / In the House В доме 2012 / Франция
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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В доме, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон Франсуа Озон Francois Ozon
В ролях
Кристин Скотт Томас Кристин Скотт Томас Kristin Scott Thomas Эмманюэль Сенье Эмманюэль Сенье Emmanuelle Seigner Дэнис Меночет Фабрис Лукини Фабрис Лукини Fabrice Luchini Фабрис Колсон Fabrice Colson Диана Стюарт Diane Stewart
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