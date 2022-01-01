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Ты и я Ты и я
Киноафиша Фильмы Ты и я Ты и я, 2012: актеры и роли
Me and You / Io e te Ты и я 2012 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Ты и я, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бернардо Бертолуччи Бернардо Бертолуччи Bernardo Bertolucci
В ролях
Теа Фалько Теа Фалько Tea Falco Якопо Олмо Антинори Вероника Лазар Veronica Lazăr Соня Бергамаско Соня Бергамаско Sonia Bergamasco Томмазо Раньо Tommaso Ragno Пиппо Дельбонно Родольфо Корсато Rodolfo Corsato
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