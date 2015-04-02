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Запретная зона
Отзывы о фильме «Запретная зона»
Chernobyl Diaries
Запретная зона
2012 / США
Трейлер
7.0
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 5
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
по трейлеру какая-то смесь из кучи вышедших из проката ужастиков хороших и не очень...даже детей из кукурузы вспомнили %))) ну еще бы...дети они такие страшные... ✊
а порадовало вот это
Цитата (Киноафиша, 01/03/2012 - 14:44:06):
Группа друзей, которые приехали на каникулы в Украину и случайно забрели в этот заброшенный населенный пункт
при том что в трейлере они там про экстрим-туризм че-то пищат...ну и счетчики гейгера, почти не трещащие, тоже порадовали %))) была не оч давно передачка по BBC или чему-то близкому как раз про Чернобыль...даже бабушку там живущую интервьюировали ✊ она кажись где-то в районе Припяти обитала не оч далеко...дык в той программке при подходе к любому крупному металлическому предмету в Припяти счетчики орать начинали ого-го...так что фон там еще сохранился ✊ и туристы, гуляющие по тамошним домам и знаменитой гостинице (где она только не засветилась) без спецзащиты, это как-то немного фантастично ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (miknik, 09/04/2012 - 15:39:41):
Железо само по себе ни при чем, более всего там фон у ковша (на территории Припяти, его использовали при работах при ликвидации) последнее значение которое я видел на приборе у соседа 11000 (счет не останавливался), потом свалил нафиг, жизнь дорога все таки. Многие остались поглазеть сколько же будет 8(
ну я не настолько глубоко вникал в физико-химические процессы распада радиоактивных веществ и влияние внешних факторов на период этого самого распада (типа "встраивание" радиоактивных атомов в целом или элементарных частиц в частности в молекулярную структуру железа, бетона и тп, понятно что их размер намного меньше, но все-таки много чего можно нафантазировать по глупости ✊ ), но вроде как излучение от разрушенных ж/б конструкций и составляет в основном радиоактивный фон, если я правильно понял ✊ ...вот о чем собсно комментарий-то был, а где находится упомянутый городок, знают уже все, более менее знакомые с темой, так что беготня с камерами в течение дня, а то и более (как верно было замечено постом выше) - это занятие как минимум малополезное ✊
2 апреля 2015, 12:51
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сегодня ! Поставлю 4- !
Хорошо передана обстановка, но эффектов бы побольше!
2 апреля 2015, 12:51
0
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artem595
2 апреля 2015, 12:51
а соскольки лет пускают на фильм ✊
2 апреля 2015, 12:51
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arctic_monkey
2 апреля 2015, 12:51
Фильм сплошные косяки! откуда что там берется, никакой взаимосвязи, если хотели сделать фантастику, то надо было больше выдумывать. Если хотели побольше реалистичности, то тогда меньше несуразиц!
Вечер в кинотеатре впустую!
Фильм не страшный, не смешной, НИКАКОЙ. Откуда за него 7.7 баллов (!!) ума не приложу. Вот и верь потом звездам этим.
+ ко всему: сидел с девушкой в киномечте в 8 зале на каких-то ободранных кожаных креслах. Ужасное впечатление от всего просмотра. Лучше бы на Диктатора пошёл.
2 апреля 2015, 12:51
0
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NоNаmе
2 апреля 2015, 12:51
Тупой фильм, на ужастик не тянет, ржали больше, на гриме нежити сэкономили, поэтому ее почти не показывают и получаются что герои просто бегают по Припяти. Отстой...
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
мда хорошо хоть в кино не пошел ✊ ...а ведь такие возможности запороли...я например надеялся увидеть художественное изображение walking ghost phase ✊ , а получил каких-то ободранных колли, бегущего медведа, "разгрызенные" провода и нераскрытую тему сисек одной из двух "гарных дивчин" дальнего зарубежья (украинцы поправят в написании ✊ ), у которой был интересный размер...
ps просто авторы перепутали жанровую принадлежность кино, нужно было выступать в жанре лирической комедии, и тогда я бы наверно 5/10 бы бахнул за свадебное колечко, что-то в воде, добрых санитаров и медведа в квартире...
в обозначенном жанре же это получает 2/10 за достопримечательности Припяти
2 апреля 2015, 12:51
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pavelchikwyfy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм конечно посмотреть можно, побояться так сказать. НО очень много не понятых моментов, вот например:
1. Что стало с Юрием и зачем он вобще поперся куда-то на ночь глядя?
2. Зачем Cris поперся за Юрием? Он так хотел чтобы его там сожрали?
3. Почему когда двое выживших вышли из реактора военные убиле парня, а девку оставили на потом? Или они своих радиактивных пациентов покормить хотели? ✊
Цитата (Киноафиша, 01/03/2012 - 14:44:06):
[quote]
А так они там гуляли... и забрели в припять... так случайненько вышло ✌️
Блииин, я значит смотрел пиратскую версию( У меня в фильме некий Юрий устроил экскурсию Американцам на свадебное путешествие (все в сборе, и родственники и друзья)
А потом они все сдохли... но вот музыка была в конце реально зачетная!!! Большой вам плюс за музыку!
2 апреля 2015, 12:51
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а порадовало вот это Цитата (Киноафиша, 01/03/2012 - 14:44:06):Группа друзей, которые приехали на каникулы в Украину и случайно забрели в этот заброшенный населенный пункт
при том что в трейлере они там про экстрим-туризм че-то пищат...ну и счетчики гейгера, почти не трещащие, тоже порадовали %))) была не оч давно передачка по BBC или чему-то близкому как раз про Чернобыль...даже бабушку там живущую интервьюировали ✊ она кажись где-то в районе Припяти обитала не оч далеко...дык в той программке при подходе к любому крупному металлическому предмету в Припяти счетчики орать начинали ого-го...так что фон там еще сохранился ✊ и туристы, гуляющие по тамошним домам и знаменитой гостинице (где она только не засветилась) без спецзащиты, это как-то немного фантастично ✊
ну я не настолько глубоко вникал в физико-химические процессы распада радиоактивных веществ и влияние внешних факторов на период этого самого распада (типа "встраивание" радиоактивных атомов в целом или элементарных частиц в частности в молекулярную структуру железа, бетона и тп, понятно что их размер намного меньше, но все-таки много чего можно нафантазировать по глупости ✊ ), но вроде как излучение от разрушенных ж/б конструкций и составляет в основном радиоактивный фон, если я правильно понял ✊ ...вот о чем собсно комментарий-то был, а где находится упомянутый городок, знают уже все, более менее знакомые с темой, так что беготня с камерами в течение дня, а то и более (как верно было замечено постом выше) - это занятие как минимум малополезное ✊
Хорошо передана обстановка, но эффектов бы побольше!
Вечер в кинотеатре впустую!
Фильм не страшный, не смешной, НИКАКОЙ. Откуда за него 7.7 баллов (!!) ума не приложу. Вот и верь потом звездам этим.
+ ко всему: сидел с девушкой в киномечте в 8 зале на каких-то ободранных кожаных креслах. Ужасное впечатление от всего просмотра. Лучше бы на Диктатора пошёл.
ps просто авторы перепутали жанровую принадлежность кино, нужно было выступать в жанре лирической комедии, и тогда я бы наверно 5/10 бы бахнул за свадебное колечко, что-то в воде, добрых санитаров и медведа в квартире...
в обозначенном жанре же это получает 2/10 за достопримечательности Припяти
1. Что стало с Юрием и зачем он вобще поперся куда-то на ночь глядя?
2. Зачем Cris поперся за Юрием? Он так хотел чтобы его там сожрали?
3. Почему когда двое выживших вышли из реактора военные убиле парня, а девку оставили на потом? Или они своих радиактивных пациентов покормить хотели? ✊
Цитата (Киноафиша, 01/03/2012 - 14:44:06):[quote]
А так они там гуляли... и забрели в припять... так случайненько вышло ✌️
Блииин, я значит смотрел пиратскую версию( У меня в фильме некий Юрий устроил экскурсию Американцам на свадебное путешествие (все в сборе, и родственники и друзья)
А потом они все сдохли... но вот музыка была в конце реально зачетная!!! Большой вам плюс за музыку!
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