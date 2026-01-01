Майя Сапата Maya Zapata
Майя Сапата

Майя Сапата

Maya Zapata

Дата рождения
30 ноября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Три сестры 7.4
Три сестры (2025)
Только не в воскресенье 6.9
Только не в воскресенье (2007)
Объятия 6.4
Объятия (2007)

Фильмография Майя Сапата

Жанр
Год
Три сестры 7.4
Три сестры Las Tres Sisters
комедия, драма 2025, Мексика
Эйзенштейн в Гуанахуато 6.3
Эйзенштейн в Гуанахуато Eisenstein in Guanajuato
комедия, биография, мюзикл 2015, Нидерланды / Мексика / Финляндия / Бельгия / Франция
Сезон ураганов 5.8
Сезон ураганов Todo incluido
драма 2008, Мексика / Чили
Только не в воскресенье 6.9
Только не в воскресенье Morirse en Domingo
драма 2007, Мексика
Объятия 6.4
Объятия Dos Abrazos
драма 2007, Мексика
Город на границе 6.2
Город на границе Bordertown
триллер, драма 2006, США
