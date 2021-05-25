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Легенда о пианисте
Киноафиша Фильмы Легенда о пианисте Отзывы о фильме «Легенда о пианисте»
La leggenda del pianista sull'oceano Легенда о пианисте 1998 / Италия
7.0 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Легенда о пианисте»

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Sergey 25 мая 2021, 15:18
Оценка
Классный фильм!
25 мая 2021, 15:18 Ответить
Наталия Петряшова 9 июня 2021, 00:55
Оценка
Фильм смотрела впервые! Сказать, что просто понравился-это не сказать ничего! Я в в восторге! Тим Рот-бесподобен! Влюбилась! Какая игра, какой сюжет, какая режиссёрская работа, какая музыка-все это накрыло меня с головой и эмоциями! Рекомендую однозначно всем для просмотра, кто ещё не видел! А я с удовольствием ещё посмотрю этот фильм!
9 июня 2021, 00:55 Ответить
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