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Легенда о пианисте
Легенда о пианисте, 1998: актеры и роли
La leggenda del pianista sull'oceano
Легенда о пианисте
1998 / Италия
7.0
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Легенда о пианисте, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джузеппе Торнаторе
Giuseppe Tornatore
В ролях
Тим Рот
Tim Roth
Прюитт Тэйлор Винс
Pruitt Taylor Vince
Билл Нанн
Bill Nunn
Кларенс Уильямс III
Clarence Williams III
Мелани Тьерри
Melanie Thierry
Габриэле Лавиа
Gabriele Lavia
Питер Вон
Peter Vaughan
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