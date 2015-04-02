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Финишная прямая Финишная прямая
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La ligne droite Финишная прямая 2011 / Франция
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Финишная прямая»

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Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
В целом фильм понравился.

Картина, рассказывает о двух спортсменах с искалеченной судьбой, которые по воле случая встретились. И каждому из них эта встреча помогает переосмыслить свою ситуацию и найти силы двигаться дальше. Любовь в фильме представлена, как духовное притяжение людей, через нее они учатся доверять друг другу и раскрываться для окружающих.Конечно, не обошлось без штампов, свойственных всем мелодрамам, но их намного меньше, чем в голливудских фильмах. При этом фильм не нудный и смотрится легко.

Конечно, лента не шедевр, но очень не плоха.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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