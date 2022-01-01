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Люк Бессон, который уже больше десяти лет соревнуется в стрельбе по-македонски с Джерри Брукхаймером, Майклом Бэем и еще несколькими колоссами Действия с большой буквы, предпринял новый тактический ход. После наземной зубодробиловки «Такси», «Перевозчика», «13-го района», «Колумбианы» и прочих прямых киноударов в зрительскую челюсть Бессон вывел свои адреналиновые игрушки на околоземную орбиту. Двое дублинцев, дебютировавших в полном метре, – Джеймс Мэтер и Стивен Сент-Леджер – сняли для него в…