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Дракула Дракула
Киноафиша Фильмы Дракула Дракула, 1979: актеры и роли
Dracula Дракула 1979 / США / Великобритания
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Дракула, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм Джон Бэдэм John Badham
В ролях
Фрэнк Ланджелла Фрэнк Ланджелла Frank Langella Лоуренс Оливье Лоуренс Оливье Laurence Olivier Дональд Плезенс Donald Pleasence Кейт Неллиган Kate Nelligan Тревор Ив Тревор Ив Trevor Eve Жан Френсис Jan Francis
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Главная роль
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