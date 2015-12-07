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Дракула Дракула
Киноафиша Фильмы Дракула Отзывы о фильме «Дракула»
Dracula Дракула 1979 / США / Великобритания
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Дракула»

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Toporock 7 декабря 2015, 22:29
Просто невозможно слушать диалоги. Особенно Дракулы со своей Королевой..



- Дорогой , ты как то странно выглядишь? Ты не заболел?

- Все нормально детка, я просто думаю о вас..

- Ты оплатил кредит дорогой?

- Дорогая, у нас сейчас Турки на границе, мы с ними с начала разберемся, потом оплатим..

- Дорогой, там мама писала, ей надо унитаз починить, ты не знаешь как бы это организовать?

- Сейчас дорогая, я превращусь в МЫШЬ, по лечу, по чиню...



7 декабря 2015, 22:29 Ответить
Toporock 7 декабря 2015, 22:29
Круче чем сам фильм песня. ✊
7 декабря 2015, 22:29 Ответить
Очевидец 8 февраля 2016, 10:09
Неплохо получилось смешать подлинную историю с мистикой. Это первая попытка показать Дракулу с "человеческим лицом", объяснить всё "дурным турецким воспитанием", где злодейств было не меньше. Любопытно, что Запад своих злодеев превращает в сказочных персонажей типа Синей Бороды, а чужих злодеев в монстров: в Дракулу. Как-то слишком банально показали батальные сцены между вампирами и турками и под конец нелепица с явлением первого вампира и словами про игру. 7/10.
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
Ingvars 9 февраля 2016, 02:07
Любителям достоверности лучше смотреть документальные фильмы и ещё канал «Культура» для высокого искусства.
9 февраля 2016, 02:07 Ответить
Swi4e1 9 февраля 2016, 08:18
На один раз. Сюжет интересный . Но что то не хватило . Маловато крови и бойни. ✊



7/10
9 февраля 2016, 08:18 Ответить
Ingvars 9 февраля 2016, 08:18
Хорошо поставлен! Дракула с железным характером, борьба за независимость против турецкого ига, демон чьи подарки всегда приводят ко тьме. Но жизнь не оставляет Дракуле выбора. Фильм однозначно стоит смотреть!
9 февраля 2016, 08:18 Ответить
https://intrade.bar/68731 9 февраля 2016, 21:05
Посмотрели сегодня. Фильм очень понравился!



Сразу скажу - не по Брэму Стокеру. Совершенно другая история, за исключением темы двух влюбленных и что Дракула это князь Влад.



Всё остальное новая версия. Тоже интересная. Хотя классику с Гари Олдмэном не превзойти. :) Но, наверное, их не нужно и сравнивать, совершенно разные идеи.



Но зато какой мужчина этот новый князь, ах! :))) Красавец!



В общем, понравилось. Оригинально, экшен, фэнтэзи, красивые люди и страшные вампиры. 10/10.
9 февраля 2016, 21:05 Ответить
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