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Дракула
Отзывы о фильме «Дракула»
Dracula
Дракула
1979 / США / Великобритания
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Toporock
7 декабря 2015, 22:29
Просто невозможно слушать диалоги. Особенно Дракулы со своей Королевой..
- Дорогой , ты как то странно выглядишь? Ты не заболел?
- Все нормально детка, я просто думаю о вас..
- Ты оплатил кредит дорогой?
- Дорогая, у нас сейчас Турки на границе, мы с ними с начала разберемся, потом оплатим..
- Дорогой, там мама писала, ей надо унитаз починить, ты не знаешь как бы это организовать?
- Сейчас дорогая, я превращусь в МЫШЬ, по лечу, по чиню...
✊
7 декабря 2015, 22:29
0
0
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Toporock
7 декабря 2015, 22:29
Круче чем сам фильм песня. ✊
7 декабря 2015, 22:29
0
0
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Очевидец
8 февраля 2016, 10:09
Неплохо получилось смешать подлинную историю с мистикой. Это первая попытка показать Дракулу с "человеческим лицом", объяснить всё "дурным турецким воспитанием", где злодейств было не меньше. Любопытно, что Запад своих злодеев превращает в сказочных персонажей типа Синей Бороды, а чужих злодеев в монстров: в Дракулу. Как-то слишком банально показали батальные сцены между вампирами и турками и под конец нелепица с явлением первого вампира и словами про игру. 7/10.
8 февраля 2016, 10:09
0
0
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Ingvars
9 февраля 2016, 02:07
Любителям достоверности лучше смотреть документальные фильмы и ещё канал «Культура» для высокого искусства.
9 февраля 2016, 02:07
0
0
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Swi4e1
9 февраля 2016, 08:18
На один раз. Сюжет интересный . Но что то не хватило . Маловато крови и бойни. ✊
7/10
9 февраля 2016, 08:18
0
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Ingvars
9 февраля 2016, 08:18
Хорошо поставлен! Дракула с железным характером, борьба за независимость против турецкого ига, демон чьи подарки всегда приводят ко тьме. Но жизнь не оставляет Дракуле выбора. Фильм однозначно стоит смотреть!
9 февраля 2016, 08:18
0
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https://intrade.bar/68731
9 февраля 2016, 21:05
Посмотрели сегодня. Фильм очень понравился!
Сразу скажу - не по Брэму Стокеру. Совершенно другая история, за исключением темы двух влюбленных и что Дракула это князь Влад.
Всё остальное новая версия. Тоже интересная. Хотя классику с Гари Олдмэном не превзойти. :) Но, наверное, их не нужно и сравнивать, совершенно разные идеи.
Но зато какой мужчина этот новый князь, ах! :))) Красавец!
В общем, понравилось. Оригинально, экшен, фэнтэзи, красивые люди и страшные вампиры. 10/10.
9 февраля 2016, 21:05
0
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- Дорогой , ты как то странно выглядишь? Ты не заболел?
- Все нормально детка, я просто думаю о вас..
- Ты оплатил кредит дорогой?
- Дорогая, у нас сейчас Турки на границе, мы с ними с начала разберемся, потом оплатим..
- Дорогой, там мама писала, ей надо унитаз починить, ты не знаешь как бы это организовать?
- Сейчас дорогая, я превращусь в МЫШЬ, по лечу, по чиню...
✊
7/10
Сразу скажу - не по Брэму Стокеру. Совершенно другая история, за исключением темы двух влюбленных и что Дракула это князь Влад.
Всё остальное новая версия. Тоже интересная. Хотя классику с Гари Олдмэном не превзойти. :) Но, наверное, их не нужно и сравнивать, совершенно разные идеи.
Но зато какой мужчина этот новый князь, ах! :))) Красавец!
В общем, понравилось. Оригинально, экшен, фэнтэзи, красивые люди и страшные вампиры. 10/10.
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