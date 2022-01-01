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Под планетой обезьян Под планетой обезьян
Киноафиша Фильмы Под планетой обезьян Под планетой обезьян, 1970: актеры и роли
Beneath the Planet of the Apes Под планетой обезьян 1970 / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Под планетой обезьян, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тед Пост Тед Пост Ted Post
В ролях
Джеймс Франсискус Ким Хантер Kim Hunter Морис Эванс Maurice Evans Линда Харрисон Linda Harrison Пол Ричардс Виктор Буоно Victor Buono Джеймс Грегори Джефф Кори Jeff Corey
Одна
Одна
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Главная роль
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