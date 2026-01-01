Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Радуга Финиана Награды и номинации фильма Радуга Финиана

Награды и номинации фильма Радуга Финиана 1968

Оскар 1969 Оскар 1969
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1969 Золотой глобус 1969
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Most Promising Newcomer - Female
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
