Награды и номинации фильма Пинг-Понг

Награды и номинации фильма Пинг-Понг 2006

Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Пальмовая собака – особое упоминание
Победитель
Премия SACD за сценарий
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
Премия SACD за сценарий
Победитель
