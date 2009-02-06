Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Блондинка и разбойницы
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 4.1
Оцените
3 постера
Блондинка и разбойницы

Блондинка и разбойницы

Rauberinnen 18+
О фильме

В сказочном королевстве, изрядно потрепанном мировым финансовым кризисом, живет натуральная блондинка Эмили. Увлеченная S&M утехами мать решает выдать ее за отвратительного принца. Но Эмили уже влюблена в красавчика-музыканта по имени Йозеф, поэтому при первой же возможности сбегает со служанкой в лес, где и начинает промышлять vip-разбоем с группой примкнувших к ней проституток из борделя мадам Флери. Войдя во вкус, они грабят проезжающий через лес народ исключительно по половому принципу.
Страна Швейцария / Люксембург
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 6 февраля 2009
Производство Dschoint Ventschr Filmproduktion AG, Paul Thiltges Distributions
Другие названия
Räuberinnen, Robber Girls
Режиссер
Карла Лия Монти
В ролях
Мириам Мюллер
Матис Кюнцлер
Сабина Тимотео
Сабина Тимотео
Антуан Моно мл.
Саша Лей
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
