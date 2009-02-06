«Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал

Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени

Сериал, который зрители ставят выше «Дома Дракона»: что покажут в 5 серии «Рыцаря Семи королевств» 15 февраля (видео со спойлерами)

3 остросюжетных мини-сериала на основе реальных событий: рейтинг каждого — выше 7 баллов, и неспроста

Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»

«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает

Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала

Про «попрошу остаться» из «17 мгновений весны» многие помнят: а вы ответьте, какие из 5 фраз говорил сам Штирлиц (тест)

«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь

Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему