В сказочном королевстве, изрядно потрепанном мировым финансовым кризисом, живет натуральная блондинка Эмили. Увлеченная S&M утехами мать решает выдать ее за отвратительного принца. Но Эмили уже влюблена в красавчика-музыканта по имени Йозеф, поэтому при первой же возможности сбегает со служанкой в лес, где и начинает промышлять vip-разбоем с группой примкнувших к ней проституток из борделя мадам Флери. Войдя во вкус, они грабят проезжающий через лес народ исключительно по половому принципу.
СтранаШвейцария / Люксембург
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска2011
Премьера в мире6 февраля 2009
ПроизводствоDschoint Ventschr Filmproduktion AG, Paul Thiltges Distributions