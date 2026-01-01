Оповещения от Киноафиши
«Мой друг»
1
О персоне
Фильмография
Матис Кюнцлер
Mathis Künzler
Матис Кюнцлер
Матис Кюнцлер
Mathis Künzler
Дата рождения
13 июня 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.1
Блондинка и разбойницы
(2011)
Фильмография Матис Кюнцлер
5.1
Блондинка и разбойницы
Rauberinnen
приключения, исторический, боевик, комедия
2011, Швейцария / Люксембург
