Персоны
Судьба певицы в Тханглонге
Судьба певицы в Тханглонге
Long thành cam gia ca
18+
драма
Страна
Вьетнам
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
1 октября 2010
Дата выхода
1 октября 2010
Вьетнам
Производство
Giai Phong Film Studio
Другие названия
Long thành cam gia ca, Long Thành Cầm Giả Ca, The Fate of a Songstress in Thang Long
Режиссер
Дао Ба Шон
В ролях
Чан Лук
Буй Бай Бинь
Квать Нгок Нгоан
Нят Ким Ань
Все актеры и съемочная группа
