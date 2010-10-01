Оповещения от Киноафиши
Судьба певицы в Тханглонге

Судьба певицы в Тханглонге

Long thành cam gia ca 18+
Страна Вьетнам
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 октября 2010
Дата выхода
1 октября 2010 Вьетнам
Производство Giai Phong Film Studio
Другие названия
Long thành cam gia ca, Long Thành Cầm Giả Ca, The Fate of a Songstress in Thang Long
Режиссер
Дао Ба Шон
В ролях
Чан Лук
Буй Бай Бинь
Квать Нгок Нгоан
Нят Ким Ань
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов
