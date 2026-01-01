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Киноафиша Фильмы Future Shorts. Программа "Тет-а-тет"

Future Shorts. Программа "Тет-а-тет"

, 2011
короткометражный / 18+

О фильме

Программа показа:

МИР КРЕПЕЖАРеж. Михаил Сегал / Россия / 2011 / 28'

Оля и Митя очень любят друг друга и не хотят прожить жизнь, как «обычные люди». Серая реальность и перспектива превратиться в обывателей их пугает. Будущее слабопрогнозируемо. Но зачем прогнозировать то, что можно организовать? Профессионалы уже спешат на помощь, всё пройдёт организованно.

Награды и фестивали:

— Главный приз конкурса короткого метра и Специальный Приз Future Shorts Russia «За великолепный сценарий, органичную игру актеров и точную режиссуру» / Кинотавр  / 2011

STUCK IN A GROOVE // ЗАСТРЯТЬ В КОЛЕЕРеж. Клеменс Кёглер / 2010 / Австрия / 4’

 Что общего у Мадонны, Massive Attack и Ангелы Меркель?

LA DAME AU CHIEN // ДАМА С СОБАЧКОЙРеж. Дэмиен Манивель / 2010 / Франция / 13’

Одним жарким летним днем подросток находит беспризорную собаку в местном парке и решает возвратить ее владельцу. Грузная черная подвыпившая женщина открывает дверь и рада отблагодарить подростка. Они садятся в гостиной…

Награды и фестивали:

— NTR Early Bird Award / IFFB / 2011
— Приз жюри­­ / Clermont-Ferrand ISFF / 2011
— Приз жюри и Лучшая актерская работа / Premiers Plans Festival / 2011
TRAUMDEUTUNG // СОННИК
Реж. Лори Варста / Великобритания / 2010 / 5’

TRAUMDEUTUNG // СОННИК

 Сновидения, белки и видеокассеты. Спросите, что общего между ними? Красочная сюрреалистическая анимация «Сонник» даст ответ на этот вопрос. Рассказ о глобальном хранилище сновидений, в котором стираются границы между реальностью и вымыслом.


JOY OF DESTRUCTION // НАСЛАЖДЕНИЕ ОТ РАЗРУШЕНИЙ Реж. Ксавер Ксилофон и Лаура Юнгер/  Германия / 2010 / 2'

Смешная и грустная одновременно анимация, выполненная в технике стоп-моушн, наглядно демонстрирует поведение современного человека. Человек любит разрушать. Причём диапазон разрушений огромен – от взрывов воздушных шаров до экологических катастроф и террористических войн.

SWIMMING LESSON / УРОК  ПЛАВАНИЯРеж. Кэт Го / Сингапур / 2009 / 13’

История о классических переживаниях мамы, которая впервые отпускает дочь из родительского дома. По дороге в аэропорт она готова сделать всё, лишь бы отсрочить неминуемый разрыв. Но воспоминания о том, как она сама когда-то училась плавать, вдруг проводят яркую параллель между событиями прошлого и настоящего и, кажется, способны уладить предвзлётный конфликт.

Награды и фестивали:

— Участник/ The Worldwide Short Film Festival / 2010
— Лучший фильм и режиссер / Singapore International Film Festival / 2009
— Особый приз жюри / Vladivostok International Film Festival / 2009
A FAMILY PORTRAIT // CЕМЕЙНОЕ ФОТО
Реж. Джозеф Пирс / 2009 / Великобритания / 5’

A FAMILY PORTRAIT // CЕМЕЙНОЕ ФОТО

Как только появляется ревность и подозрения, семейный портрет чудовищно искажается – и всё это под пристальным взглядом фотографа.

Награды и фестивали:

— Победитель / Ann Arbor Film Festival / 2011
— Гран-при / Stuttgart Festival of Animated Film / 2010
— Премия прессы / Clermont Ferrand Intl Short Film Festival / 2010
— Приз лаборатории Ауди / Clermont Ferrand Intl Short Film Festival / 2010
— Финалист / Cartoon d'Or / 2010
— Лучший дебют / Hiroshima Intl Animation Festival / 2010
— Лучшая британская анимация / Encounters Short Film Festival / 2010
— Участник / Annecy Intl Animation Festival / 2010
— Участник / Chicago Intl Film Festival / 2010
THE ART OF DROWNING // ИСКУССТВО БЫТЬ УТОПАЮЩИМ
Реж. Диего Маклин / Канада / 2009 / 2’

THE ART OF DROWNING // ИСКУССТВО БЫТЬ УТОПАЮЩИМ

Чёрно-белая анимация по мотивам одноимённого стихотворения американского поэта Билли Коллинза. Размышления на бумаге о том, что может ожидать каждого из нас в конце жизненного пути.

Награды и фестивали:

— Участник конкурсной программы / Annecy / 2010
— Участник конкурсной программы / Ann Arbor Film Festival / 2010
— Участник конкурсной программы / Aspen Shortsfest / 2010
— Участник конкурсной программы / Sundance Film Festival / 2009

RITA // РИТАРеж. Фабио Грассадониа и Антонио Пиацца / Италия / 2009 / 20’

Рите десять лет и она слепа от рождения. Она живет на берегу моря в пригороде Палермо. Девочка упряма, любопытна и чувствует себя чересчур опекаемой своей деспотичной матерью. И однажды замкнутый мир её квартиры внезапно нарушается чьим-то посторонним присутствием.

Награды и фестивали:

— Лучший фильм /  Youth Jury Filmfest Dresden / 2011
— Особый приз жюри / Filmfest Dresden / 2011
— Лучшая короткометражная лента /  Las Palmas de Gran Canaria International Film Festival 2010
— Лучшая зарубежная короткометражная лента /  Edinburgh International Film Festival / 2010
— Лучшая короткометражная лента /  Film Adana Golden Boll Film Festival / 2010
— Лучшая короткометражная лента /  Zagreb Film Festival / 2010
— Festival Unlimited / 2010
— Лучшая короткометражная лента /  Molise Cinema / 2010

(хронометраж программы 94 минуты, все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами)

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2011

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