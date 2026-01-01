Программа показа:
МИР КРЕПЕЖАРеж. Михаил Сегал / Россия / 2011 / 28'
Оля и Митя очень любят друг друга и не хотят прожить жизнь, как «обычные люди». Серая реальность и перспектива превратиться в обывателей их пугает. Будущее слабопрогнозируемо. Но зачем прогнозировать то, что можно организовать? Профессионалы уже спешат на помощь, всё пройдёт организованно.
Награды и фестивали:
— Главный приз конкурса короткого метра и Специальный Приз Future Shorts Russia «За великолепный сценарий, органичную игру актеров и точную режиссуру» / Кинотавр / 2011
STUCK IN A GROOVE // ЗАСТРЯТЬ В КОЛЕЕРеж. Клеменс Кёглер / 2010 / Австрия / 4’
Что общего у Мадонны, Massive Attack и Ангелы Меркель?
LA DAME AU CHIEN // ДАМА С СОБАЧКОЙРеж. Дэмиен Манивель / 2010 / Франция / 13’
Одним жарким летним днем подросток находит беспризорную собаку в местном парке и решает возвратить ее владельцу. Грузная черная подвыпившая женщина открывает дверь и рада отблагодарить подростка. Они садятся в гостиной…
Награды и фестивали:
— NTR Early Bird Award / IFFB / 2011
— Приз жюри / Clermont-Ferrand ISFF / 2011
— Приз жюри и Лучшая актерская работа / Premiers Plans Festival / 2011
TRAUMDEUTUNG // СОННИК
Реж. Лори Варста / Великобритания / 2010 / 5’
TRAUMDEUTUNG // СОННИК
Сновидения, белки и видеокассеты. Спросите, что общего между ними? Красочная сюрреалистическая анимация «Сонник» даст ответ на этот вопрос. Рассказ о глобальном хранилище сновидений, в котором стираются границы между реальностью и вымыслом.
JOY OF DESTRUCTION // НАСЛАЖДЕНИЕ ОТ РАЗРУШЕНИЙ Реж. Ксавер Ксилофон и Лаура Юнгер/ Германия / 2010 / 2'
Смешная и грустная одновременно анимация, выполненная в технике стоп-моушн, наглядно демонстрирует поведение современного человека. Человек любит разрушать. Причём диапазон разрушений огромен – от взрывов воздушных шаров до экологических катастроф и террористических войн.
SWIMMING LESSON / УРОК ПЛАВАНИЯРеж. Кэт Го / Сингапур / 2009 / 13’
История о классических переживаниях мамы, которая впервые отпускает дочь из родительского дома. По дороге в аэропорт она готова сделать всё, лишь бы отсрочить неминуемый разрыв. Но воспоминания о том, как она сама когда-то училась плавать, вдруг проводят яркую параллель между событиями прошлого и настоящего и, кажется, способны уладить предвзлётный конфликт.
Награды и фестивали:
— Участник/ The Worldwide Short Film Festival / 2010
— Лучший фильм и режиссер / Singapore International Film Festival / 2009
— Особый приз жюри / Vladivostok International Film Festival / 2009
A FAMILY PORTRAIT // CЕМЕЙНОЕ ФОТО
Реж. Джозеф Пирс / 2009 / Великобритания / 5’
A FAMILY PORTRAIT // CЕМЕЙНОЕ ФОТО
Как только появляется ревность и подозрения, семейный портрет чудовищно искажается – и всё это под пристальным взглядом фотографа.
Награды и фестивали:
— Победитель / Ann Arbor Film Festival / 2011
— Гран-при / Stuttgart Festival of Animated Film / 2010
— Премия прессы / Clermont Ferrand Intl Short Film Festival / 2010
— Приз лаборатории Ауди / Clermont Ferrand Intl Short Film Festival / 2010
— Финалист / Cartoon d'Or / 2010
— Лучший дебют / Hiroshima Intl Animation Festival / 2010
— Лучшая британская анимация / Encounters Short Film Festival / 2010
— Участник / Annecy Intl Animation Festival / 2010
— Участник / Chicago Intl Film Festival / 2010
THE ART OF DROWNING // ИСКУССТВО БЫТЬ УТОПАЮЩИМ
Реж. Диего Маклин / Канада / 2009 / 2’
THE ART OF DROWNING // ИСКУССТВО БЫТЬ УТОПАЮЩИМ
Чёрно-белая анимация по мотивам одноимённого стихотворения американского поэта Билли Коллинза. Размышления на бумаге о том, что может ожидать каждого из нас в конце жизненного пути.
Награды и фестивали:
— Участник конкурсной программы / Annecy / 2010
— Участник конкурсной программы / Ann Arbor Film Festival / 2010
— Участник конкурсной программы / Aspen Shortsfest / 2010
— Участник конкурсной программы / Sundance Film Festival / 2009
RITA // РИТАРеж. Фабио Грассадониа и Антонио Пиацца / Италия / 2009 / 20’
Рите десять лет и она слепа от рождения. Она живет на берегу моря в пригороде Палермо. Девочка упряма, любопытна и чувствует себя чересчур опекаемой своей деспотичной матерью. И однажды замкнутый мир её квартиры внезапно нарушается чьим-то посторонним присутствием.
Награды и фестивали:
— Лучший фильм / Youth Jury Filmfest Dresden / 2011
— Особый приз жюри / Filmfest Dresden / 2011
— Лучшая короткометражная лента / Las Palmas de Gran Canaria International Film Festival 2010
— Лучшая зарубежная короткометражная лента / Edinburgh International Film Festival / 2010
— Лучшая короткометражная лента / Film Adana Golden Boll Film Festival / 2010
— Лучшая короткометражная лента / Zagreb Film Festival / 2010
— Festival Unlimited / 2010
— Лучшая короткометражная лента / Molise Cinema / 2010
(хронометраж программы 94 минуты, все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами)