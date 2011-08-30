30 августа 2011 года группа Red Hot Chili Peppers представилf публике свой десятый студийный альбом "I am With You" в уникальном формате кино-концерта. Отмечая выход своего первого за пять лет альбома, Red Hot Chili Peppers дадут концерт в Европе, который будет транслироваться по спутнику в кинотеатры всего мира на неделе выхода альбома.

Группа в составе вокалиста Энтони Кидиса, басиста Фли, барабанщика Чэда Смита и гитариста Джоша Клингхоффера исполнит все песни с альбома, а потом сыграет некоторые из своих хитов в рамках уникального кинотеатрального HD концерта Red Hot Chili Peppers Live: I am With You. Это будет первый и единственный раз, когда группа полностью исполнит свой новый альбом.

Будучи одной из самых успешных групп в истории рок-музыки, Red Hot Chili Peppers продала более 60 миллионов альбомов по всему миру, получила 6 премий Грэмми и поставила рекорд по количеству хитов на первых строчках хит-парадов на альтернативном радио. 11 хитов группы держались на вершине чартов в общей сложности 81 неделю. Новый сингл "The Adventures of Rain Dance Maggie" сейчас звучит на радиостанциях всего мира.

Альбом "I am With You" был записан в Калифорнии, в Лос-Анджелесе и Шангри-Ла в Малибу, его продюсером выступил Рик Рубин, который продюсировал пять предыдущих альбомов группы: "Stadium Arcadium" (2006), "By The Way" (2002), "Californication" (1999), "One Hot Minute" (1995), и "Blood Sugar Sex Magik" (1991).

Сведением альбома занимались Эндрю Шепс и Грег Фиделман. 30 августа 2011 года "I am With You" выходит в США и в Канаде на лейбле Warner Bros. Records.