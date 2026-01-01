Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дамы и Господа...The Rolling Stones
Дамы и Господа...The Rolling Stones

Ladies and Gentlemen… The Rolling Stones 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

СОСТАВ ГРУППЫ

Мик Джаггер- основной вокал, губная гармошка
Кит Ричардс - гитара, подпевка\бэквокал
Мик Тейлор – гитара
Билл Уаймен – бас- гитара
Чарли Уоттсs - барабаны

ПРИГЛАШЕННЫЕ АРТИСТЫ

Бобби Кис – саксофон
Джим Прайс -труба
Никки Хопкинс – фортепиано

СПИСОК ПЕСЕН

"Brown Sugar”
"Bitch"
"Gimme Shelter”
"Dead Flowers”
"Happy"
"Tumbling Dice"
"Love in Vain"
"Sweet Virginia”
"You Can't Always Get What You Want"
"All Down the Line"
"Midnight Rambler"
"Bye Bye Johnny”
"Rip This Joint”
"Jumping Jack Flash
"Street Fighting Man”

Поклонники Rolling Stones получат удовлетворение за один сеанс, так как эта легендарная много раз становившая платиновой группа вернет поклонников во времена летнего турне 1972 года, благодаря которому их музыкальная карьера стремительного взлета в верх. Ladies & Gentlemen… The Rolling Stones - это историческое событие на большом экране будет состоять из классических выступлений Rolling Stones из турне 1972 года и специального интервью Мика Джаггера, подготовленного только для кинотеатров и снятого недавно в Dorchester Hotel в Лондоне. Джаггер и великие музыканты группы Кит Ричардс, Мик Тэйлор, Билл Уаймен и Чарли Уоттс увлекут поклонников в жизни в дороге во время этого волшебного лета, когда они потрясли миллионы фанов на концертных площадках мира, все билеты на которые были распроданы. Впервые за более чем 30 лет легендарные концертные записи из турне будут открыты группой для своих поклонников более чем в 800 кинотеатрах мира.

Эта киноакция представит роллингов на концерте, определившем судьбу их музыкальной карьеры, пробующих самые пределы своей музыкальной мощи. Съемки были сделаны на четырех шоу в Форт Уорте и Хьюстоне, штат Техас в 1972 году во время их североамериканского промо-турне в поддержку альбома «Exile on Main Street». Музыка, сыгранная во время этого захватывающего турне включает то, что позже станет известным как одни из величайших хитов всех времен, такие как «Brown Sugar», «You Can’t Always Get What You Want», «Tumbling Dice» и «Jumpin’ Jack Flash».

«Это было фантастическое шоу и энергия... все очень сконцентрировано и действительно фантастически», — говорит теперь о тех временах Мик Джаггер.

Ladies & Gentlemen… The Rolling Stones оригинально был снят на 16-миллиметровую кинопленку Бобом Фризом и Стивом Гебхардтом из компании Джона Леннона Butterfly Films и была восстановлена в цифровой версии, чтобы её смогли оценить и нынешние поклонники группы.

Год выпуска 2011
Год выпуска 2011
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино

