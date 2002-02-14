Поле брани под Полтавой. Петр I приглашает к себе короля до этого непобедимой Швеции и гетмана Мазепу, однако те успели исчезнуть. Начинаются их поиски. Во время безумной гонки в сознании гетмана проносятся фрагменты его бурной жизни. В ней было все — любовные авантюры, захватывающие приключения, политические мистификации и интриги…
СтранаУкраина
Продолжительность2 часа 32 минуты
Год выпуска2001
Премьера в мире14 февраля 2002
Дата выхода
14 февраля 2002
Германия
ПроизводствоДовженко Филм Студиос, Vision XXI Media Group
Другие названия
Molytva za hetmana Mazepu, A Prayer for Hetman Mazepa, Молитва за гетьмана Мазепу, Молитва о гетмане Мазепе