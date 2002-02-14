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Постер фильма Молитва о гетмане Мазепе
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Киноафиша Фильмы Молитва о гетмане Мазепе

Молитва о гетмане Мазепе

Molytva za hetmana Mazepu 18+
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О фильме

Поле брани под Полтавой. Петр I приглашает к себе короля до этого непобедимой Швеции и гетмана Мазепу, однако те успели исчезнуть. Начинаются их поиски. Во время безумной гонки в сознании гетмана проносятся фрагменты его бурной жизни. В ней было все — любовные авантюры, захватывающие приключения, политические мистификации и интриги…
Страна Украина
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 14 февраля 2002
Дата выхода
14 февраля 2002 Германия
Производство Довженко Филм Студиос, Vision XXI Media Group
Другие названия
Molytva za hetmana Mazepu, A Prayer for Hetman Mazepa, Молитва за гетьмана Мазепу, Молитва о гетмане Мазепе
Режиссер
Юрий Ильенко
В ролях
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Олег Драч
Олег Драч
Людмила Ефименко
Никита Джигурда
Никита Джигурда
Виктор Демерташ
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb
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