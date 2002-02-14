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Poster of Molytva za hetmana Mazepu
5.3
Kinoafisha Films Molytva za hetmana Mazepu
5.3

Molytva za hetmana Mazepu

, 2001
Molytva za hetmana Mazepu
Ukraine / History / 18+
Poster of Molytva za hetmana Mazepu
5.3

Cast

Bohdan Stupka
Bohdan Stupka
Hetman Mazepa
Oleh Drach
Oleh Drach
Lyudmila Efimenko
Lyubov Kochubei
Nikita Dzhigurda
Nikita Dzhigurda
King Charles XII
Viktor Demetrash
General Kochubei
Vyacheslav Dovzhenko
Vyacheslav Dovzhenko
Tsar Peter I
Ekaterina Lisovenko
Motrya Kochubei
Pylyp Illienko
Young Mazepa
Sergey Marchenko
Older Mazepa
Serhii Aloshechkin
knyaz Menshikov
Oleksandr Bezruchko
Swedish cavalry general
Director Yuri Ilyenko
Writer Yuri Ilyenko
Composer Virko Baley
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 2 hours 32 minutes
Production year 2001
World premiere 14 February 2002
Release date
14 February 2002 Germany
14 November 2003 Ukraine
Production Dovzhenko Film Studios, Vision XXI Media Group
Also known as
Molytva za hetmana Mazepu, A Prayer for Hetman Mazepa, Молитва за гетьмана Мазепу, Молитва о гетмане Мазепе, Une prière pour l'Hetman Mazepa

Film rating

5.3
Rate 15 votes
5.5 IMDb
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