Киноафиша Фильмы Кромвель Награды и номинации фильма Кромвель

Награды и номинации фильма Кромвель 1970

Оскар 1971 Оскар 1971
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1971 Золотой глобус 1971
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучший дизайн костюмов
Номинант
ММКФ 1971 ММКФ 1971
Лучший актер
Победитель
Золотой приз
Номинант
