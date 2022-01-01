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Фантоцци
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Fantozzi

Фантоцци, 1975

1975 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Жизнь и неудачи маленького человека в большой национальной компании. У Фантоцци в жизни и радостей нет никаких. Он усердно работает, жене не изменяет, а если бы и попробовал − ничего бы не вышло, ведь женщины не обращают на него никакого внимания, как, собственно, и его начальник, Ведь невзирая на выслугу лет, Фантоцци и повышения зарплаты-то никогда не получал. Квартира его обставлена совсем бедно, а дочь его совсем не красива, коллеги подшучивают над ним, а несчастья так и сыплются на этого итальянского Башмачкина. Только вот в отличие от гоголевского страдальца, Фантоцци не лишён чувства собственного достоинства, он продирается через этот усредненный ад офисного сотрудника самоиронизируя и надеясь на лучшее. Хотя в фильме можно будет найти пародию и на вполне известных персонажей, например, на режиссёра Федерико Феллини. А ещё − на окружающую нас жизнь.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 27 марта 1975
Возраст 0+
Режиссер
Лучано Сальче
В ролях
Паоло Вилладжо
Джиджи Редер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фантоцци 2 постера
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