Фантоцци, 1975

Жизнь и неудачи маленького человека в большой национальной компании. У Фантоцци в жизни и радостей нет никаких. Он усердно работает, жене не изменяет, а если бы и попробовал − ничего бы не вышло, ведь женщины не обращают на него никакого внимания, как, собственно, и его начальник, Ведь невзирая на выслугу лет, Фантоцци и повышения зарплаты-то никогда не получал. Квартира его обставлена совсем бедно, а дочь его совсем не красива, коллеги подшучивают над ним, а несчастья так и сыплются на этого итальянского Башмачкина. Только вот в отличие от гоголевского страдальца, Фантоцци не лишён чувства собственного достоинства, он продирается через этот усредненный ад офисного сотрудника самоиронизируя и надеясь на лучшее. Хотя в фильме можно будет найти пародию и на вполне известных персонажей, например, на режиссёра Федерико Феллини. А ещё − на окружающую нас жизнь.