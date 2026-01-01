Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Нежная Ирма 1963

Оскар 1964 Оскар 1964
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1964 Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best Foreign Actress
Номинант
 Best Foreign Actress
Номинант
