Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Близко
Close
Близко, 2004
2004 / Германия
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2004
Премьера в мире
27 июня 2004
Возраст
18+
Бюджет
€650 000
Режиссер
Маркус Ленц
В ролях
Кристоф Бах
Жюль Бёве
Джулия Рихтер
Джулия Джагер
Торстен Михаэлис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Близко
Темный мир
(2013)
7.357143
66/67
(2009)
5.6153846
Иоанна
(2010)
6.9333334
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
12
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить