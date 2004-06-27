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Близко, 2004

2004 / Германия
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 27 июня 2004
Возраст 18+
Бюджет €650 000
Режиссер
Маркус Ленц
В ролях
Кристоф Бах
Жюль Бёве
Джулия Рихтер
Джулия Джагер
Торстен Михаэлис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Близко 2 постера
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