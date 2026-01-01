Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маркус Ленц
Marcus Lenz
Маркус Ленц
Маркус Ленц
Marcus Lenz
Дата рождения
1 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
6.4
Близко
(2004)
Фильмография Маркус Ленц
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
6.4
Близко
Close
драма
2004, Германия
