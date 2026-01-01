Оповещения от Киноафиши
Маркус Ленц Marcus Lenz
Киноафиша Персоны Маркус Ленц

Маркус Ленц

Marcus Lenz

Дата рождения
1 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер

Популярные фильмы

Близко 6.4
Близко (2004)

Фильмография Маркус Ленц

Жанр
Год
Близко 6.4
Близко Close
драма 2004, Германия
