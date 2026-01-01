Назовите советский фильм по кадру с лошадью: 6 снимков для самых внимательных (тест)

«Чебурашка 2» обошел «Простоквашино» и «Буратино» вместе взятых: за 5 дней — 3 млрд рублей, и это только начало

Сюжет «Чебурашки 3» уже рассекретили: в 2027 году в кино будет в 5 раз смешнее и интереснее

Аниме-подборка для настоящих домоседов: 5 недооцененных тайтлов, которые можно посмотреть за один вечер и не сойти с ума

3 сезон «Алисы в пограничье» — странный предмет: идеален во всем, но финал — вообще нет (не зря посмотрел за один присест)

«История была бессвязной»: Брюс Уиллис возненавидел «Крепкий орешек 2» всем сердцем — но на самом деле просто обиделся на режиссера

Финчер пересматривал раз 200, а Кубрик считал его лучшим в истории: фильм, который вдохновил половину великих режиссеров

Миядзаки, Ябуки и… Маршак: в Азии сделали ремейк одного из главных мультов СССР про Новый год – вышло аниме «почти для взрослых»

«С огромным бюджетом»: Стюарт готова взяться за ремейк культовых «Сумерек», и Паттинсон тоже в деле (но с ним – нюанс)

«Великолепный век» не объяснил: вот что считалось главным символом шика в Топкапы — вовсе не мрамор или шелка