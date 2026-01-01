Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Папа - досвидос
Награды и номинации фильма Папа - досвидос
Награды и номинации фильма Папа - досвидос 2012
Золотая малина 2013
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
