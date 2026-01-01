Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Горничная» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Папа - досвидос Награды и номинации фильма Папа - досвидос

Награды и номинации фильма Папа - досвидос 2012

Золотая малина 2013 Золотая малина 2013
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Назовите советский фильм по кадру с лошадью: 6 снимков для самых внимательных (тест)
«Чебурашка 2» обошел «Простоквашино» и «Буратино» вместе взятых: за 5 дней — 3 млрд рублей, и это только начало
Сюжет «Чебурашки 3» уже рассекретили: в 2027 году в кино будет в 5 раз смешнее и интереснее
Аниме-подборка для настоящих домоседов: 5 недооцененных тайтлов, которые можно посмотреть за один вечер и не сойти с ума
3 сезон «Алисы в пограничье» — странный предмет: идеален во всем, но финал — вообще нет (не зря посмотрел за один присест)
«История была бессвязной»: Брюс Уиллис возненавидел «Крепкий орешек 2» всем сердцем — но на самом деле просто обиделся на режиссера
Финчер пересматривал раз 200, а Кубрик считал его лучшим в истории: фильм, который вдохновил половину великих режиссеров
Миядзаки, Ябуки и… Маршак: в Азии сделали ремейк одного из главных мультов СССР про Новый год – вышло аниме «почти для взрослых»
«С огромным бюджетом»: Стюарт готова взяться за ремейк культовых «Сумерек», и Паттинсон тоже в деле (но с ним – нюанс)
«Великолепный век» не объяснил: вот что считалось главным символом шика в Топкапы — вовсе не мрамор или шелка
От «Игры престолов» до «Золушки» СССР: ИИ сравнял возраст 10 киногероев и их актеров — найдете своего любимчика? (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше