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Папа - досвидос
Отзывы о фильме «Папа - досвидос»
That's My Boy
Папа - досвидос
2012 / США
Трейлер
7.3
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 5.5
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посомтрел . ФИЛЬМ СУПЕРСКИЙ !!!!!!!!!✊ РЖАЛ весь зал , шутки пошлые , но смешные !!!
10 / 10
2 апреля 2015, 12:51
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Mailfoil, 20/07/2012 - 20:23:25):
ААааа просто ужасный фильм в том плане, что пошлее некуда
А чего вы ждали от Сендлера?!✊
Фильм в полном поряде! Игра актеров на высоте! Да шутки ниже пояса, но очень смешно!
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Mavrodi
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, конечно шутки, мягко говоря , не много грезноваты. Так что фильм заслужил 7 из 10.
Фильм несет много не пристойных стен(инцест и др).
2 апреля 2015, 12:51
0
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
надо сильно накуриться или бухнуть что бы оценить типа юмор.
странная психика у папочки: трахаться с 90- летней бабушкой это нормально, а вид занимающихся сексом брата с сестрой моментально вызывает рвоту.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Yanik
2 апреля 2015, 12:51
Ужасный фильм!Жаль потерянного времени,хоть кое-кто ржал!Пошлый фильм ни о чём...Сценарий высосан из пальца! Зачем вообще покупают картины такого качества для проката?✊ За кого держат зрителей? Хотелось уйти с фильма,но дотерпела ,из вежливости, до конца.
Надо укуриться...или ужраться,чтоб ржать над этим!
Один смешной момент,не пошлый...про татушку на спине...всё✌️ Смотрите дома...потом,не тратьте деньги!😌
2 апреля 2015, 12:51
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
✊ Очень смешная комедия =))) Давно Сендлер так не отжигал в комедиях. Шутки на высоте , пошлые , но ржачные ппц
10 / 10
2 апреля 2015, 12:51
0
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А чего вы ждали от Сендлера?!✊
Фильм в полном поряде! Игра актеров на высоте! Да шутки ниже пояса, но очень смешно!
9/10
Фильм несет много не пристойных стен(инцест и др).
странная психика у папочки: трахаться с 90- летней бабушкой это нормально, а вид занимающихся сексом брата с сестрой моментально вызывает рвоту.
Надо укуриться...или ужраться,чтоб ржать над этим! Один смешной момент,не пошлый...про татушку на спине...всё✌️ Смотрите дома...потом,не тратьте деньги!😌
10 / 10
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