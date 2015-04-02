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Папа - досвидос Папа - досвидос
Киноафиша Фильмы Папа - досвидос Отзывы о фильме «Папа - досвидос»
That's My Boy Папа - досвидос 2012 / США
7.3 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Папа - досвидос»

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LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посомтрел . ФИЛЬМ СУПЕРСКИЙ !!!!!!!!!✊ РЖАЛ весь зал , шутки пошлые , но смешные !!! 10 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Mailfoil, 20/07/2012 - 20:23:25):ААааа просто ужасный фильм в том плане, что пошлее некуда

А чего вы ждали от Сендлера?!✊

Фильм в полном поряде! Игра актеров на высоте! Да шутки ниже пояса, но очень смешно!

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, конечно шутки, мягко говоря , не много грезноваты. Так что фильм заслужил 7 из 10.

Фильм несет много не пристойных стен(инцест и др).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
av52629 2 апреля 2015, 12:51
надо сильно накуриться или бухнуть что бы оценить типа юмор.

странная психика у папочки: трахаться с 90- летней бабушкой это нормально, а вид занимающихся сексом брата с сестрой моментально вызывает рвоту.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yanik 2 апреля 2015, 12:51
Ужасный фильм!Жаль потерянного времени,хоть кое-кто ржал!Пошлый фильм ни о чём...Сценарий высосан из пальца! Зачем вообще покупают картины такого качества для проката?✊ За кого держат зрителей? Хотелось уйти с фильма,но дотерпела ,из вежливости, до конца.

Надо укуриться...или ужраться,чтоб ржать над этим! Один смешной момент,не пошлый...про татушку на спине...всё✌️ Смотрите дома...потом,не тратьте деньги!😌
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
✊ Очень смешная комедия =))) Давно Сендлер так не отжигал в комедиях. Шутки на высоте , пошлые , но ржачные ппц



10 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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