Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гамсун Гамсун
Киноафиша Фильмы Гамсун Гамсун, 1996: актеры и роли
Hamsun Гамсун 1996 / Германия / Дания / Швеция / Норвегия
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Гамсун, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Труэль Jan Troell
В ролях
Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Гита Нёрбю Гита Нёрбю Ghita Nørby Анетте Хофф Anette Hoff Гард Б. Эйдсвольд Гард Б. Эйдсвольд Gard B. Eidsvold Аса Сёдерлинг Asa Söderling Сверре Анкер Оусдаль Sverre Anker Ousdal Эдгар Зельге Edgar Selge
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Приложение киноафиши