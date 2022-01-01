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Гамсун
Гамсун, 1996: актеры и роли
Hamsun
Гамсун
1996 / Германия / Дания / Швеция / Норвегия
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Гамсун, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Труэль
Jan Troell
В ролях
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Гита Нёрбю
Ghita Nørby
Анетте Хофф
Anette Hoff
Гард Б. Эйдсвольд
Gard B. Eidsvold
Аса Сёдерлинг
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Сверре Анкер Оусдаль
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