Juliette Binoche dans les yeux / Juliette Binoche: Sketches for a Portrait
Франция / документальный / 18+
6.7
О фильме
В течение одного года режиссёр и фотограф Марион Сталенс сопровождала свою сестру во время съёмок и разных культурных мероприятий. Впервые Жюльетт Бинош готовит спектакль вместе с танцором и хореографом Ахрамом Каном, а также выставку собственных картин.
Вспоминая Годара, Кьяростами, Тешине, Каракса, Кесьлевского, Мингеллу, Ху Сяо-Сяна, Ханеке и Гитая, актриса делится впечатлениями о знаменательных для её карьеры встречах, рассказывает о том, как она пришла в кино и что для нее значит творчество.