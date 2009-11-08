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6.7
Киноафиша Фильмы Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету
6.7

Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету

, 2009
Juliette Binoche dans les yeux / Juliette Binoche: Sketches for a Portrait
Франция / документальный / 18+
6.7

О фильме

В течение одного года режиссёр и фотограф Марион Сталенс сопровождала свою сестру во время съёмок и разных культурных мероприятий. Впервые Жюльетт Бинош готовит спектакль вместе с танцором и хореографом Ахрамом Каном, а также выставку собственных картин. Вспоминая Годара, Кьяростами, Тешине, Каракса, Кесьлевского, Мингеллу, Ху Сяо-Сяна, Ханеке и Гитая, актриса делится впечатлениями о знаменательных для её карьеры встречах, рассказывает о том, как она пришла в кино и что для нее значит творчество.

В ролях

Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Self
Акрам Хан
Self
Режиссер Марион Сталанс
Композитор Филип Шеппард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 8 ноября 2009
Производство ARTE, Cinétévé
Другие названия
Juliette Binoche dans les yeux, Juliette Binoche, die Wandelbare, Juliette Binoche: Sketches for a Portrait, Juliette Binoche. Prosto w oczy, Juliette Binochen muotokuva

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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