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Киноафиша Фильмы Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету, 2009: актеры и роли
Juliette Binoche dans les yeux / Juliette Binoche: Sketches for a Portrait Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету 2009 / Франция
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марион Сталанс Marion Stalens
В ролях
Жюльетт Бинош Жюльетт Бинош Juliette Binoche
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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