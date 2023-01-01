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Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету
Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету, 2009: актеры и роли
Juliette Binoche dans les yeux / Juliette Binoche: Sketches for a Portrait
Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету
2009 / Франция
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
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Персоны
Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марион Сталанс
Marion Stalens
В ролях
Жюльетт Бинош
Juliette Binoche
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
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